Controladores aéreos advierten que infraestructura tecnológica de aeropuertos no está desarrollada

Con el inicio de la temporada de neblina en el país, que comprende los meses de octubre y noviembre, y las posteriores heladas de diciembre, los controladores aéreos señalan que los procedimientos de categoría 2 y 3, que permiten que una aeronave se acerque lo más posible a tierra y el piloto pueda visualizar la pista, presentan una serie de contratiempos, que no ha permitido que estos equipos operen con total fiabilidad.

“Los equipos que se anunciaron y se celebraron en su momento son los equipos ILS categoría 2 y categoría 3, es como un GPS, que le ayuda al piloto justamente a tener una senda de planeo, una dirección que le facilita tener un aterrizaje en óptimas condiciones. Se le facilita, igual al controlador, para que haya continuidad en el servicio. Algo ha ocurrido que ha hecho que no operen de manera continua, entonces tengamos que degradar la condición de atender en baja visibilidad”, explicó Franklin Urbina, presidente de la asociación de controladores aéreos

También señalan que las autoridades insisten en decir que el radar de superficie sí opera, pero a los controladores al día de hoy no se les ha entregado esta herramienta para su uso.

“Al no contar con esta tecnología, los controladores en su capacitación, tenemos que suspender operaciones. Los mismos pilotos nos plantean alternativas para aterrizar, pero si no tenemos las condiciones normativas pues no podemos continuar con el servicio”, agrega Franklin.

El panorama que se vivió en la mañana de este jueves en el Aeropuerto El Dorado, según indican, cerca de 30 vuelos fueron desviados, ocasionando contratiempos en varias plataformas de distintas terminales del país, generando además, un impacto en el combustible, y horario de la tripulación en los aviones que permanecieron en el aire,

Distintos sectores ponen sobre la mesa de que están a tiempo para para corregir las fallas antes de la temporada decembrina.

Pilotos plantean descentralizar la operación aérea del país

Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), explica que a Colombia le hacen falta decisiones técnicamente correctas, frente a la falta de insumos como equipos terrestres, preparación a las tripulaciones, a los controladores, y la ampliación de pistas de aterrizaje, sumado a la organización en el sistema de tráfico aéreo.

Por ello, ante una situación como la baja visibilidad en el principal aeropuerto del país, como lo es El Dorado, hace un planteamiento a los concesionarios de las terminales aéreas para descentralizar la operación aérea de Colombia.

“Deberían tener por obligación no solamente aeropuertos importantes, sino también aeropuertos regionales, para poder controlarlos e invertir en esos aeropuertos para que cumplan con las características, no solamente del tráfico de aeronaves en caso de condiciones de metrológicas de baja visibilidad, sino también para que el crecimiento de las regiones sea importante. Centralizar todo el transporte, exclusivamente en Bogotá, nos está causando un problema mucho peor”, dijo el presidente de Acdac.