Juez ordena arresto por presunto incumplimiento de una tutela a los alcaldes de Honda y La Dorada

Manizales

El Juzgado Primero Civil Municipal de Honda – Tolima sancionó al alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón García, y al alcalde de La Dorada, Jhon Freddy Saldaña Leopardo, por incumplir las órdenes emitidas dentro de una acción de tutela promovida por Angie Paola Riaño Cortés, quien aseguraba que la construcción de horno crematorio en Honda podría poner en riesgo a sus hijos menores de edad

De acuerdo con la resolución emitida el 23 de octubre de 2025, el despacho judicial determinó que ambos mandatarios incurrieron en desacato a las órdenes impartidas en el auto del 24 de septiembre y en la sentencia del 8 de octubre de 2025, que buscaban garantizar el derecho al debido proceso y a la salud de la accionante y sus dos hijos menores.

El juez Leivy Johanna Muñoz Yate, titular del despacho, resolvió imponer una sanción de dos (2) días de arresto y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón García, por cumplimiento parcial y extemporáneo del fallo judicial.

En el caso del mandatario de La Dorada, Jhon Freddy Saldaña Leopardo, la sanción fue más severa: cinco (5) días de arresto y multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras comprobarse un incumplimiento total y deliberado de la orden judicial.

El juzgado señaló que estas sanciones tienen carácter correctivo y conminatorio, orientadas a lograr la efectiva ejecución del fallo de tutela y la protección de los derechos fundamentales reconocidos.

Asimismo, se ordenó a las estaciones de Policía de Honda y La Dorada ejecutar las medidas de arresto correspondientes, previo cumplimiento de los trámites legales. La decisión fue enviada en consulta a los Juzgados Civiles del Circuito de Honda y notificada a la Procuraduría Provincial de Honda.

La orden judicial en el caso de La Dorada consistía únicamente en publicar un aviso informativo en la página web institucional, el cual según el juzgado se realizó de manera extemporánea.

Comunicado de prensa Alcaldía de La Dorada

La Administración Municipal de La Dorada, Caldas, se permite informar a la comunidad y a los medios de comunicación que, en los últimos días, el nombre del alcalde Fredy Saldaña Leopardo ha sido mencionado en una acción constitucional de tutela adelantado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Honda, Tolima, relacionado con la construcción de un horno crematorio en el municipio de Honda.

Frente a este tema, es importante aclarar a la ciudadanía que:

1. Los hechos no ocurrieron en el municipio de La Dorada (Caldas), sino en el municipio de Honda (Tolima).

2. La acción de tutela fue interpuesta por una ciudadana del municipio de Honda, quien considera que el proyecto del horno crematorio afectaba a su familia.

3. El Juzgado de Honda decidió vincular a La Dorada únicamente porque el predio donde se construye el horno crematorio se encuentra cerca de la vía que comunica a ambos municipios, más no porque la Alcaldía de La Dorada tenga responsabilidad directa sobre esa obra.

4. En ningún momento se trata de un caso de corrupción, ni de manejo irregular de recursos públicos, ni de una actuación que comprometa el erario del municipio de La Dorada.

Una vez el municipio tuvo conocimiento formal del proceso, se cumplió con la orden judicial que consistía únicamente en publicar un aviso informativo en la página web institucional, tal como lo dispuso el juzgado.

Es importante señalar que el municipio de La Dorada no fue notificado a tiempo de las decisiones judiciales anteriores, razón por la cual no pudo ejercer su derecho al debido proceso en las etapas iniciales. No obstante, la Administración Municipal ya se pronunció y entregó la información requerida, demostrando su respeto y disposición frente a las autoridades judiciales.