Lando Norris gana el Gran Premio de México y es nuevo líder del campeonato de la Fórmula 1

Lando NOrris celebra su victoria en el Gran Premio de México. (Photo by Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) / Bryn Lennon - Formula 1

El británico Lando Norris, ganador de la Pole Position en el Gran Premio de México, coronó el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, lo cual le permitió convertirse en el nuevo líder del campeonato mundial de la Fórmula 1.

Norris se impuso al monegasco Charles Leclerc, quien terminó en la segunda posición, misma que ocupó en la Pole; mientras que el podio lo completó el neerlandés Max Verstappen, quien había partido quinto.

La gran sorpresa de la jornada la dio el piloto británico Oliver Bearman, corredor del Haas Team de 20 años, quien partió desde la décima posición y cruzó la línea de meta en la cuarta posición.

¿Cómo quedó la clasificación?

Con la victoria, Lando Norris dio el salto al primer lugar del campeonato mundial de la Fórmula 1, sumando 357 puntos, superando apenas por uno a su compañero de McLaren, Osca Piastri, quien suma 356. El tercer lugar lo conserva Max Verstappen, con 321 puntos.

El también británico George Russell, piloto del Mercedes-AMG Petronas, está cuarto en la clasificación con 258 puntos, ya con menos chances de pelear por el título, a falta de cuatro carreras.

¿Qué carreras restan?

Faltan cuatro carreras para que finalice el campeonato mundial de la Fórmula 1, que volverá a escena hasta el próximo 7 de noviembre en Brasil, quedando también por disputarse el Gran Premio de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.