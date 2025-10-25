Clasificación de Fórmula 1 GP de México: Pole y parrila de salida

Lando Norris (McLaren) saldrá desde la ‘pole’ este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana; donde el español Carlos Sainz (Williams), que acabó séptimo la cronometrada principal, saldrá -a causa de la penalización de cinco puestos en parrilla- duodécimo.

Norris, de 25 años, firmó su decimocuarta ‘pole’ en la Fórmula Uno -la quinta del año y la primera desde el Gran Premio de Bélgica- al dominar la calificación de este sábado, en la que, en la decisiva tercera ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 15 segundos y 586 milésimas, 262 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 352 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 346 puntos, catorce más que Norris-, acabó octavo la calificación, pero saldrá, gracias a la penalización de Sainz, séptimo; dos puestos por detrás del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el campeonato, a 40 unidades.

Desde la cuarta plaza arranca otro inglés, George Russell (Mercedes); y entre ‘Mad Max’ y Piastri, desde la sexta, lo hará el otro piloto de la escudería alemana, el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli; en una carrera en la que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), saldrá decimocuarto; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), vigésimo.

Otro ‘rookie’, el francés Isack Hadjar (RB), y el inglés Oli Bearman (Haas) -que también ganan una plaza en parrilla gracias a la sanción de Sainz- saldrán octavo y noveno, respectivamente este domingo.

El japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), eliminado en la Q2 con el undécimo crono, avanza una plaza por idéntico motivo y arrancará décimo, en una carrera prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros y medio.

Así será la parrila de salida del GP de México

Parrila de salida del GP de México / Foto: F1 Ampliar

Horario de la carrera del GP de México

La carrera tendrá lugar este domingo 26 de octubre desde las 3:00 p.m (hora de Colombia)