David Alonso logró nuevo podio en Moto2: Firme candidato a este premio tras el GP de Malasia

Tremenda carrera de David Alonso en el GP de Malasia, el antepenúltimo antes de terminar el Mundial. El piloto colombiano partió desde el sexto lugar, mientras que su compañero, Daniel Holgado, lo hizo en el primero y este no logró mantener el lugar de privilegio.

La jornada estuvo marcada por la preocupación debido a un grave accidente en Moto3 que involucró a José Antonio Rueda y Noah Dettwiler, lo que obligó a una larga suspensión y a un retraso de más de tres horas en todo el cronograma.

Sin embargo, la carrera tuvo inicio y Alonso mostró rápidamente su agresividad y marcó el buen ritmo. No obstante, hubo una bandera roja debido a otros accidente que hizo detener la carrera y esto añadió más drama al día en el MotoGP.

Pero el colombiano no perdió tiempo en el reinició con un ritmo demolador hasta que se situó en el segundo lugar, en el cual finalizó la carrera a solo 2 segundos y 35 milésimas del ganador, el británico Jake Dixon. Su compañero, Holgado, quien partió primero, acabó en la sexta plaza.

Segundo podio consecutivo para Alonso

Este fue el segundo podio consecutivo para el joven Alonso, luego del GP de Australia, en el que también acabó en la segunda posición. Por su parte, logró el cuarto podio de la temporada, además de haberlo conseguido en el GP de Gran Bretaña y en el GP de Hungría, en el cual ganó la carrera.

“Ha sido una carrera en la que lo más importante era terminar todos sanos y salvos. En los últimos fines de semana estoy consiguiendo hacer buenas salidas, incluso en las dos que hemos tenido que hacer hoy por la bandera roja. He estado muy activo en las primeras vueltas y he tratado de pilotar tranquilo, respirando en la recta aunque era complicado por el calor. He tenido varios sustos, pero no me he guardado nada porque eran solo once vueltas. Cada vez me permito tener más estas situaciones, porque si no me caigo eso quiere decir que domino más la moto”, dijo sobre la carrera.

Por su parte, dedicó su actuación a los pilotos de Moto3 que se vieron involucrados en el accidente. “Este deporte es nuestra forma de vivir, pero a veces nos separamos un poco de la realidad. He estado en contacto con los equipos para saber el estado de Rueda y Dettwiler, y he podido salir a la pista sabiendo su estado y eso me ha dado fuerzas. Esta carrera es para ellos y solo deseo que vuelvan fuertes”, añadió.

FOURTH PODIUM this season for David Alonso… who is still in the fight to become rookie of the year!!#MalaysianGP pic.twitter.com/MurXjYwqsq — Aspar Team (@AsparTeam) October 26, 2025

Alonso lucha por el premio al mejor ‘rookie’ de la temporada

“Alonso se mantiene en la pelea por el novato del año”, se lee en la publicación de su equipo en las redes sociales. Y es que sus presentaciones lo han llevado a optar por ir detrás de ese galardón al mejor debutante de la temporada en Moto2.

El colombiano es superado solamente por su compañero de equipo, Daniel Holgado, quien también ha logrado cuatro podrios, pero dos de ellos fueron victorias, un segundo lugar y un tercer puesto.

Posición Piloto Puntos 1. Diogo Moreira 256 2. Manuel González 247 3. Barry Baltus 221 6. Daniel Holgado 179 8. David Alonso 137

¿Cuándo vuelve a correr David Alonso en Moto2?

Al mundial le quedarán dos paradas antes de terminar la temporada: el GP de Portugal y el GP de Valencia. El primero tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre y el segundo del 14 al 16 de noviembre.