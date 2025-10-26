Hombre fue asesinado luego de salir del partido de Atlético Bucaramanga. Dos mujeres fueron heridas

Bucaramanga

Un ataque con arma de fuego registrado hacia las 7:00 de la noche del sábado 25 de octubre en la carrera 27 con calle 32, frente al parque de Los Niños en Bucaramanga, dejó una persona muerta y dos mujeres heridas.

La víctima mortal fue identificada como Aldahir Correa Leal, conocido con el alias de ‘Pitota’, quien se movilizaba en una motocicleta, junto a su compañera sentimental, luego de acompañar a Atlético Bucaramanga en su juego en el Estadio Américo Montini, cuando fueron interceptados por dos hombres que se desplazaban en otra motocicleta.

Lea también: Cuatro personas fueron asesinadas en el barrio La Cumbre de Floridablanca

De acuerdo con informe de las autoridades, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Correa Leal, quien recibió múltiples heridas en el tórax y el antebrazo izquierdo.

Dos mujeres resultaron heridas, entre ellas una transeúnte

En el ataque también resultaron lesionadas Luz Nelly Niño, pareja sentimental del occiso, quien presenta una herida en la región lumbar izquierda, y Vivian Polet Silva Giraldo, una transeúnte que pasaba por el lugar y recibió un disparo en la pierna.

Podría interesarle: Santander: 1,8 millones de ciudadanos habilitados para votar en la Consulta del Pacto Histórico

Las autoridades informaron que Aldahir Correa tenía varias anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir por narcotráfico (2018, 2019 y 2020), violencia intrafamiliar (2022) y lesiones personales (2019).

Además, había sido capturado por presunto tráfico de estupefacientes y, según testigos, habría recibido amenazas de muerte por parte de un sujeto conocido como alias “Chinche Negro”, presunto cabecilla del grupo delincuencial para el cual trabajaba.

Otras noticias: Nuevo Liberalismo avala a Fabián Oviedo, candidato a la alcaldía de Bucaramanga

Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con este crimen.