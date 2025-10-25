Cuatro personas fueron asesinadas en el barrio La Cumbre de Floridablanca

Bucaramanga

Hay conmoción en el municipio de Floridablanca luego de que vecinos del barrio La Cumbre se despertaran en la madrugada de este sábado por el sonido de varios disparos cuando unos hombres, sobre las 3:00 a. m. fueron interceptados por otros quienes les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida.

El coronel Savin Andrade, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que “las hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por el control del microtráfico, avanzamos con la Fiscalía y la Policía en la recolección de pruebas para capturar a los responsables”.

Agregó el uniformado que se va a realizar un consejo de seguridad extraordinario en Floridablanca para determinar la recompensa que se ofrecerá por información que ayude a dar con la captura de los responsables de esta masacre.

Los hechos se presentaron en el sector conocido como La Invasión entre Villa Esperanza y Altos de la Cumbre, por ahora no se han identificado los cuerpos de las personas asesinadas.