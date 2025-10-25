Nuevo Liberalismo avala a Fabián Oviedo, candidato a la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Fabián Oviedo anunció en la tarde de este sábado que ya tiene aval para inscribirse formalmente como candidato a la alcaldía de Bucaramanga.

Oviedo se inscribirá el próximo miércoles ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el respaldo del Nuevo Liberalismo.

Lea también: Vehículo en el que se movilizaba la senadora Sandra Jaimes tuvo fallas mecánicas

¿Quién es Fabián Oviedo?

Es un arquitecto de Bucaramanga que estuvo en el concejo de la ciudad en dos periodos en representación de Cambio Radical.

También aspiró a la alcaldía de Bucaramanga en las elecciones que ganó Jaime Andrés Beltrán Martínez, apartado del cargo por un fallo del Consejo de Estado.

En las elecciones regionales de 2023, obtuvo 34.146 votos.

Lea también: Decretan ley seca en Barrancabermeja desde el sábado 25 de octubre por consulta interpartidista

Recientemente participó en el primer conversatorio de precandidatos organizado por Caracol Radio en el proyecto “Ruta Regiones”.