🔴EN VIVO | REAL MADRID vs. BARCELONA por la fecha 10 de LaLiga: siga acá en directo el CLÁSICO

<b>¡Se disputará el clásico número 262!</b> A partir de las 10:15 de la mañana (hora Colombia), Real Madrid recibirá al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 10 de LaLiga. El equipo Catalán va en busca de conseguir la victoria para quitarle el liderazgo de la tabla al conjunto Merengue.<b>La gran baja que tendrá el Barcelona para disputar este compromiso será la del brasileño Raphinha</b>, quien parecía estar recuperándose de una lesión muscular, pero sufrió un retroceso y no podrá estar habilitado. Por otro lado, el Real Madrid recuperó para este clásico a los jugadores <b>Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen y Dani Ceballos.</b><b>Le puede interesar:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/24/james-rodriguez-el-mejor-volante-en-la-historia-del-real-madrid-estudio-universitario-revelador/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/24/james-rodriguez-el-mejor-volante-en-la-historia-del-real-madrid-estudio-universitario-revelador/"><b> James Rodríguez, el mejor volante en la historia del Real Madrid: estudio universitario revelador</b></a>Esta será la 262 ocasión en la que ambos equipos se enfrentan en la historia,<b> los Merengues son los que dominan el historial con 105 victorias</b>, frente a 104 del Barça y 52 empates.