Troncal de la Avenida 68 alcanza el 70% de avance: un grupo se entregará este 2025

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano recorrieron la troncal de la Avenida 68 para verificar los avances de esta obra que presenta grandes retrasos.

La troncal , que debía ser entregada en 2026 y que ahora su entrega está programada para 2027, ya completa el 70% de ejecución.

“Este año vamos a habilitar el grupo 5. El año entrante vamos a habilitar desde el grupo 2, 3, 4 y el grupo 6. Vamos a seguir trabajando para habilitar los grupos 1 que es el de Venecia que tiene las dificultades de los puentes, el grupo 7 que es al frente de Metrópolis”, aseguró Molano.

Importancia de la troncal de la Avenida 68

La troncal de la Avenida 68 es uno de los proyectos más importantes para Bogotá. Se compone de 17,07 kilómetros de longitud, cinco puentes vehiculares nuevos, tres reforzados, once peatonales, cinco deprimidos peatonales, dos deprimidos vehiculares y la ampliación de un puente existente. Además, integrará 21 estaciones de Transmilenio.

La importancia de este proyecto se debe a que busca mejorar la movilidad de las personas en este sector de la ciudad, pero también es una troncal alimentadora de la Primera Línea del Metro. Por lo que es fundamental que la Avenida 68 sea entregada antes de que entre en operación el Metro para que funcione de manera efectiva el sistema articulado de transporte.

Cronograma de entregas de los 9 grupos de la Avenida 68:

Grupo 1: va desde la autopista Sur hasta la calle 18 Sur. Al 15 de septiembre está en un 64.90 % de avance de la fase de obra. Entrará en funcionamiento en 2027.

Grupo 2: va desde la calle 18 sur y la av. de Las Américas. Al 15 de septiembre de 2025 está en un 74,61 % de avance de la fase de obra. Entrará en funcionamiento en 2026.

Grupo 3: va desde la av. de Las Américas hasta la calle 13. Al 15 de septiembre está en un 66,65 % de avance de la fase de obra. Entrará en funcionamiento en 2026.

Grupo 4: va desde desde la calle 13 y la av. La Esperanza (calle 24). Al 15 de septiembre está en un 76,02 % de avance de la fase de obra. Entrará en funcionamiento en 2026.

Grupo 5: se entregaron los puentes sobre la avenida 68, a la altura de la calle 26, el último de ellos en junio de 2024. Así mismo, el puente curvo, sobre la calle 26 se encuentra finalizado, en pruebas operacionales. Al 15 de septiembre está en un 96,52 % de avance de la fase de obra. Entrará en funcionamiento en 2025.

Grupo 6: va desde la calle 46 (cerca al parque Simón Bolívar) hasta la avenida calle 66, llegando a la Cruz Roja. Al 15 de septiembre está en un 55, 46 % de avance de la fase de obra. Entrará en funcionamiento en 2026.

Grupo 7: está entre la avenida calle 66 (Cruz Roja) hasta la carrera 65 (3 cuadras antes de llegar a la av. Suba). Al 15 de septiembre está en un 71, 02 % de avance de la fase de obra. Entrará en funcionamiento en 2027.

Grupo 8: va desde desde la carrera 65 (La Floresta) hasta la carrera 48 (unas cuadras antes de la AutoNorte). Al 15 de septiembre está en un 54, 97 % de avance de la fase de obra. Entrará en funcionamiento en 2027.