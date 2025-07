¿Es 3I/ATLAS una nave extraterrestre? Esto revela la NASA sobre el objeto que llegará en noviembre

La NASA confirmó mediante un comunicado que un extraño objeto que viaja a altísima velocidad hacia el sistema solar no es una nave extraterrestre. Se trata del cometa 3I/ATLAS, el tercer cuerpo conocido que proviene desde fuera de nuestro sistema solar.

Aunque su paso ha despertado la imaginación de muchos y ha generado inquietudes sobre su origen, trayectoria y posible impacto, la agencia espacial ha sido clara: no hay ningún riesgo para la Tierra.

Un visitante interestelar

El cometa fue detectado por primera vez el pasado 1 de julio de 2025 por el telescopio del sistema ATLAS, ubicado en Río Hurtado, Chile, un programa financiado por la NASA para rastrear objetos que podrían representar una amenaza para la Tierra. Desde entonces, ha sido observado por múltiples instrumentos científicos en distintas partes del mundo, y su análisis ha revelado algo excepcional: no proviene del sistema solar.

Las observaciones indican que 3I/ATLAS sigue una trayectoria hiperbólica, lo que significa que no orbita el Sol como los planetas o los cometas comunes. En cambio, simplemente atraviesa nuestro sistema solar, en un paso único y fugaz, para luego continuar su camino hacia el espacio profundo. Este patrón orbital fue clave para clasificarlo como un objeto interestelar, solo el tercero descubierto hasta la fecha, luego de ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

¿Una nave alienígena?

La pregunta de si podría tratarse de una nave extraterrestre no tardó en aparecer, como ocurre cada vez que algo “viene del espacio”. Pero la NASA ha sido enfática: no hay indicios de que este cometa tenga origen artificial o señales de tecnología. Los estudios revelan que 3I/ATLAS posee una coma, una nube brillante de gas y polvo, típica de los cometas con núcleo helado que se activan al acercarse al Sol. Eso lo clasifica claramente como un cuerpo natural, no como un objeto construido.

¿Qué tan cerca pasará de la Tierra?

Uno de los puntos que más preocupa al público es si este objeto se acercará a nuestro planeta. La respuesta, nuevamente, es tranquilizadora: no lo hará. El punto más próximo que alcanzará respecto a la Tierra será de aproximadamente 1,8 unidades astronómicas, lo que equivale a unos 270 millones de kilómetros. Es decir, estará más lejos que la órbita de Marte.

El 30 de octubre de 2025 será su momento más cercano al Sol, y después, a principios de diciembre, podrá ser observado nuevamente desde la Tierra cuando reaparezca tras pasar detrás del astro rey.

¿Qué sabemos sobre su origen?

Aunque es imposible saber con certeza desde qué sistema estelar proviene, los científicos estiman que 3I/ATLAS podría haber sido expulsado desde un sistema planetario lejano hace millones o incluso miles de millones de años. En ese tiempo, ha viajado silenciosamente por el espacio interestelar, hasta que por pura coincidencia cruzó el camino de nuestro sistema solar. Al parecer, su trayectoria viene desde la dirección de la constelación de Sagitario, donde se encuentra el centro de la galaxia.

Los científicos seguirán observando a 3I/ATLAS mientras permanezca visible. De hecho, se espera que los telescopios terrestres puedan seguir rastreándolo hasta septiembre, antes de que su cercanía al Sol lo oculte temporalmente. Posteriormente, en diciembre, volverá a aparecer en el cielo, ofreciendo una nueva oportunidad para estudiar este raro visitante del cosmos.

¿Por qué se llama 3I/ATLAS?

El nombre 3I/ATLAS tiene una explicación sencilla: