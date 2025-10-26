El clásico Real Madrid y Barcelona terminó en pelea entre los jugadores: Esto dicen los DTs

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid discutiendo con Ferran Torres, jugador de Barcelona en el clásico de la Liga Española / Getty Images / NurPhoto

El clásico entre Real Madrid y Barcelona de este domingo, terminó con victoria madridista por 2-1, en los instantes finales se vivieron momentos de tensión, entre los jugadores de ambos equipos que acabaron con seis cartulinas amarillas, una roja tarjeta para Lunin y gestos de Carvajal y Vinícius a Lamine de “hablas mucho”.

Las palabras de Lamine días antes del clásico marcaron la previa del partido y el propio encuentro. El 10 dijo “Roban, se quejan y hacen cosas...” en un evento de la Kings League. Ante esto, los jugadores del Real Madrid se lo recordaron sobre el terreno de juego.

Lea también: Clasificaciones Liga de España: Así quedó la tabla tras el clásico Real Madrid-Barcelona

En el Santiago Bernabéu se sentía el ambiente hostil hacia Lamine de la afición madridista cada vez que tocó la pelota y, tras el partido, Carvajal, compañero suyo en la selección española, acompañándolo de un gesto, le dijo que hablaba mucho y que, tras la derrota, se tenía que tragar sus palabras.

Continuó Vinícius con la disputa, que alcanzó cotas mayores. Lamine invitó a ambos a seguir discutiendo fuera del terreno de juego, luego Vinícius fue el que corrió hacia Lamine, teniendo que ser sujetado por hasta cuatro integrantes del cuerpo técnico del Real Madrid.

Esta discusión tras acabar el clásico fue la segunda vez en el clásico que chocaron en palabras y empujones los futbolistas. Ya que instantes antes del final, después de la expulsión de Pedri, se formó la primera, con Vinícius y Lunin, en primera instancia, contra parte de los jugadores del banquillo del Barcelona.

Le podría interesar: Real Madrid corta la racha y se queda con el clásico ante Barcelona: Resumen y goles del partido

Dos encontronazos que acabaron con seis amarillas, Rodrygo, Militao y Vinícius por el Real Madrid, por el Barcelona Ferran Torres, Fermín López y Alejandro Balde. La tarjeta roja fue para Andriy Lunin, portero suplente del conjunto blanco, expulsado por “salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros”, según reflejó el árbitro en el acta.

Sobre estos incidentes hablaron los dos entrenadores en rueda de prensa. Además, Xabi Alonso fue preguntado por la comparación con clásicos en los que fue jugador del Real Madrid, de máxima tensión, con José Mourinho y Pep Guardiola en los banquillos.

“Partido importante para los dos. Con tensión y resultado ajustado. No hay que hacer demasiadas lecturas y trascendencia de momentos de tensión. Han pasado muchísimos en los clásicos. En esos años los de Mourinho contra Guardiola pasó de todo. ¿Y qué? Esto sigue”, comentó.

Lea también: VIDEO | El colombiano Luis Suárez marcó golazo para Sporting en la Liga de Portugal

El alemán Marcus Sorg, que dirigió este domingo al Barcelona desde el banquillo por la sanción a Hansi Flick, tampoco quiso entrar a valorar los dos encontronazos del final del partido y dijo que “no” sabe quién las empezó.

“Sinceramente, no me he dado cuenta. No sé quién ha empezado. Había mucha gente entre los banquillos, gritando… Pero ya está. Hay que concentrase en el partido”, dijo en rueda de prensa.