Clasificaciones Liga de España: Así quedó la tabla tras el clásico Real Madrid-Barcelona

El conjunto Merengue le tomó ventaja al catalán en la clasificación.

Real Madrid cortó la racha negativa de cuatro clásicos con derrota y se impuso por 2-1 ante Barcelona por la fecha 10 de la Liga de España. Mbappé y Bellingham marcaron para los madrileños, mientras que Fermín López puso el del cuadro catalán.

Un vibrante partido fue el que se vivió en la capital española. Vertiginoso como de costumbre y con opciones de gol para lado y lado. Fue el conjunto Merengue el que se encontró primero con la red, pero le anularon un gol a Mbappé por fuera de juego al 14′.

Sin embargo, al 22′, llegó el primero. Pase profundo de Bellingham para Kylian, quien definió a un costado ante la salida del arquero Szeszney. Doce minutos más tarde, Fermín López remató al arco tras la habilitación de Marcus Rashford para el 1-1.

Pero antes de concluir la etapa inicial llegó un centro desde la izquierda de Vinícius, la bajó de cabeza Militao y Bellinghan hizo un pase a la red para el 2-1.

Tras el reinicio, el juez central pitó penal por una mano de Eric García dentro del área. Ejecutó Mbappé, pero el que atajó fue Szeszney con un gran manotazo.

Repaso a la fecha 10 de LaLiga

La jornada comenzó el pasado viernes 24 de octubre con el triunfo de Real Sociedad ante Sevilla por 2-1. Luego, en la fecha sabatina, hubo resultados sorprendentes como el empate de Girona 3-3 ante Real Oviedo o la victoria de Getafe a domicilio contra Athelitc Bilbao (0-1).

Espanyol le ganó 1-0 a Elche, mientras que Valencia cedió una nueva derrota, esta vez por 0-2 contra Villarreal.

En el inicio de la jornada dominical Mallorca y Levante empataron 1-1 y luego se abrió paso al clásico en el Santiago Bernabéu con triunfo 2-1 para Real Madrid contra Barcelona.

Así quedó la tabla de posiciones tras el clásico Real Madrid vs. Barcelona

Otros partidos de la fecha 10 de LaLiga

- Osasuna vs. Celta de Vigo

- Rayo Vallecano vs. Alavés

- Real Betis vs. Atlético Madrid

