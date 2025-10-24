Docente de Córdoba procesado por agresión sexual a nueve estudiantes recibe medida carcelaria

Las denuncias interpuestas por nueve estudiantes permitieron la judicialización de Rigoberto Ruiz Arroyo, quien habría aprovechado su condición de docente para agredir a las menores de edad.

Según el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido entre junio y agosto de 2024 al interior de una institución educativa de la zona rural de Montelíbano, Córdoba.

La investigación detalla que el presunto agresor, de 61 años, sometió a las víctimas a tocamientos de índole sexual y les hablaba con lenguaje obsceno, involucrándolas en conversaciones sobre experiencias íntimas.

Además, se reporta que las habría besado por la fuerza. Estas agresiones fueron cometidas en espacios académicos, generalmente en momentos en que las estudiantes se encontraban bajo su supervisión directa.

Con base en estas evidencias, una fiscal de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de acto sexual violento y acoso sexual. Durante las audiencias concentradas, Ruiz Arroyo no aceptó los cargos en su contra. Finalmente, el juez de control de garantías dispuso una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Previamente, el docente se había presentado de manera voluntaria el pasado 16 de octubre en las instalaciones policiales de Ciénaga de Oro, Córdoba, donde fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.