Antigua vía al Llano está cerrada por derrumbes en el km18+700

Nacional

La Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte reportó hacia las 10:45 de la mañana un derrumbe de tierra debido a las fuertes lluvias la antigua vía Bogotá-Villavicencio lo que causó el cierre total de este corredor.

La emergencia se presentó exactamente en el km18+700 en el sector de Quebrada Colorada en Pipiralito.

El cierre de esta vía agrava aún más el tránsito hacía los Llanos Orientales ya que desde el mes de agosto, la vía Bogotá-Villavicencio, operada por Coviandina, se encuentra inhabilitada por derrumbes que no se han podido recoger en su totalidad.

Noticia en desarrollo...