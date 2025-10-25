Vía al llano: gobierno instalará PMU para definir plan de movilidad durante el puente festivo

En una visita de verificación al kilometro 18 de la vía al llano, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que el próximo martes, 28 de octubre, se instalará un puesto de mando unificado para definir el plan de movilidad que se va a implementar durante el puente festivo, y en medio del festival del joropo que se celebrará en Villavicencio.

Este plan contempla medidas adicionales de manejo de tráfico, control operativo con la concesión y la Policía de Tránsito, y se suma el acompañamiento a los flujos turísticos en medio de la festividad de la capital del Meta.

Frente a las labores que adelantan para remover el derrumbe, se han intervenido más de 12.000 m³ de material para mitigar el talud y proteger la movilidad entre Villavicencio y el centro del país.

“No vamos a reabrir la vía hasta tener plena seguridad. La vida es primero”, indicó la ministra.

Las labores para abrir el paso, incluyen drenajes, perforaciones y conformación técnica del terreno, mientras que, el paso se ha mantenido gracias al sistema de semáforo, que ha permitido el paso controlado de vehículos.