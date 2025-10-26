Alerta por ola de violencia en Bucaramanga: seis sicariatos se registraron en este fin de semana

Bucaramanga

La Policía Nacional confirmó que los recientes homicidios registrados en el área metropolitana de Bucaramanga, tienen relación con órdenes impartidas desde las cárceles por parte de cabecillas de bandas delincuenciales.

“Estos bandidos están delinquiendo desde las cárceles”, aseguró el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, quien explicó que los enfrentamientos obedecen a disputas internas entre estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Le puede interesar: Quejas en Santander por reubicación de puestos y falta de mesas en consultas del Pacto Histórico

Según el comandante, las confrontaciones involucran a reconocidos delincuentes como “Pichi” y “Chorizo”, recluidos en la cárcel de El Barne, y a “Brian”, detenido en La Picota de Bogotá. “Ayer hicimos una intervención en esa cárcel donde incautamos un celular con evidencia que los vincula con el homicidio múltiple de cuatro personas en Floridablanca”, precisó el oficial.

El hecho al que se refiere ocurrió en el asentamiento humano Villas de Esperanza en Floridablanca, donde cuatro ciudadanos fueron asesinados por presuntos integrantes de la banda Los del Sur. Las víctimas, según la Policía, controlaban algunos puntos de ingreso al sector y fueron atacadas como parte de la disputa por el microtráfico.

Seis sicariatos durante el fin de semana en Bucaramanga, 13 en la última semana

El general William Quintero, reveló que 13 homicidios registrados recientemente en Bucaramanga estarían conectados con la misma confrontación criminal. “Once de estos casos están ligados a temas de criminalidad, ocho a Los del Sur y tres a Villas de Girardot. Los tenemos totalmente identificados”, indicó.

Entre los hechos aislados mencionó el caso de un exconvicto asesinado poco después de recuperar la libertad, este caso se presento al frente del Parque de Los Niños, donde dos mujeres resultaron heridas, una de ellas la pareja sentimental del occiso y otra una transeúnte a la que una bala perdida cuando caminaba por la zona.

El otro caso aislado fue un feminicidio al norte de Bucaramanga, en el que “ya fue capturado el agresor”.

Lea también: Aislada la Laguna de Ortices; impresionantes imágenes de lo que ocurre en carretera de Santander

Pese al aumento de casos en los últimos días, la autoridad resaltó que Bucaramanga mantiene una tendencia general a la baja en los homicidios.

“En una semana tuvimos todo este desacomodamiento o reestructuración de las bandas delincuenciales, pero tenemos totalmente claro el fenómeno criminal y estamos trabajando con toda la capacidad de la Policía”, concluyó el comandante, quien anunció que coordina con el INPEC nuevos allanamientos y traslados de internos para frenar las acciones delictivas.

Asimismo, confirmó la institución implementó refuerzos motorizados y patrullajes en asentamientos humanos, zonas donde se concentra la actividad criminal en el área metropolitana.