Real Madrid vs. Barcelona El Clásico de LaLiga de España por el liderato: Fecha, hora y cómo seguir

Kylian Mbappé jugador de Real Madrid, disputando un balón con Lamine Yamal, futbolista de Barcelona en la Liga 2024-25/Getty Images / David Ramos

Continúa la fecha 10 de la Liga Española y con ella llegan las emociones del Clásico entre Real Madrid y Barcelona, primero que se jugará en esta temporada 2025-26. En esta ocasión se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo directo por el liderato.

Xabi Alonso asumirá desde el banquillo del equipo Merengue, en el que será su primer clásico como entrenador, luego de jugar en el medio campo del Real Madrid cinco años, ganar la Liga y la Champions League. Su equipo llega a este encuentro como líder del campeonato con 24 puntos en nueve juegos, ha ganado ocho partidos y solo cayó en el derbi madridista.

En el ataque ofensivo del cuadro blanco se destaca la presencia de varias estrellas, entre ellas la figura francesa Kylian Mbappé, que viene en un buen momento. Al igual que el argentino Franco Manstantuono y el brasileño Vinícius Júnior.

Por su parte, el Barça, vigente campeón de la Liga, también viene adelantando una buena temporada, son segundos en la tabla de posiciones con 22 unidades a solo dos del Real, lo que le da otro tinte a este Clásico, ya que el ganador se quedara con el primer puesto de la competencia.

El fenómeno español Lamine Yamal recientemente le puso picante al encuentro con su entrevista para el streamer Ibai, en la que se mostró seguro de tener una victoria en la casa madridista y aseguró que “El Real Madrid roba y se queja”.

La última vez que se jugó este clásico fue el 11 de mayo en la temporada anterior, en lo que fue un triunfo para Barcelona 4-3. En las cifras este duelo se prevé muy parejo, aunque cada encuentro es un juego aparte, son 105 victorias para el Real Madrid, 104 para el Barça y 52 empates.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso entre Real Madrid y Barcelona se jugará este domingo 26 de octubre, a las 10:15 A.M. (hora Colombia) en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española. El encuentro lo podrá seguir a través de ESPN y Disney+, además podrá seguir todas la emociones en el minuto a minuto de Caracol Radio.