Liga de Campeones: Tabla de posiciones tras triunfos de Barcelona, Arsenal, PSG y Manchester City

Este martes comenzó la tercera fecha de la fase de Liguilla de la Liga de Campeones, jornada en la que no se presentaron grandes sorpresas, imponiéndose los clubes favoritos, algunos con ostentosas goleadas.

Tres equipos se encuentran parcialmente en lo más alto de la tabla con puntaje ideal. PSG, vigente campeón, Inter de Milán y Arsenal lideran el campeonato con nueve puntos de nueve posibles.

El equipo londinense, uno de los líderes de la Champions, produjo uno de los resultados más inesperados en uno de los juegos más atractivos de la fecha, goleando 4-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium.

Tabla de posiciones de la Liga de Campeones

Resultados de la fecha

- Barcelona 6-1 Olympiacos

- Kairat 0-0 Pafos

- Newcastle 3-0 Benfica

- PSV 6-2 Napoli

- Bayer Leverkusen 2-7 PSG

- Union Saint-Gilloise 0-4 Inter de Milán

- Copenhague 0-2 Borussia Dortmund

- Villarreal 0-2 Manchester City

Arsenal 4-0 Atlético Madrid

Otros partidos de la fecha

Miércoles 22 de octubre

[11:45AM] Athletic Bilbao Vs. Qarabag

[11:45AM] Galatasaray Vs. Bodo/Glimt

[2:00PM] Chelsea Vs. Ajax

[2:00PM] Real Madrid Vs. Juventus

[2:00PM] Sporting Lisboa Vs. Marsella

[2:00PM] Mónaco Vs. Tottenham

[2:00PM] Atalanta Vs Slavia Praga

[2:00PM] Frankfurt Vs. Liverpool

[2:00PM] Bayern Múnich Vs. Club Brujas