Primer cónclave del nuevo director de la Policía con generales y coroneles: la prioridad es contener el homicidio

En Bogotá, este sábado 25 de octubre, se llevó a cabo el primer ‘cónclave’ del nuevo Director de la Policía, Brigadier General William Rincón Zambrano, con todos los generales y coroneles que ejercen funciones de comando y dirección en el territorio nacional.

Durante la reunión, se dieron a conocer las prioridades institucionales que marcan el cierre del presente año y determinan la hoja de ruta para el 2026.

Atender las necesidades de la gente en materia de seguridad ciudadana

Afectar las economías criminales

Reducir la tasa de homicidio en todo el país

Luchar contra la corrupción

“La vida debe es el valor supremo de la humanidad, solo al priorizarla podremos construir una sociedad donde la violencia y la injusticia no tengan cabida, y los ciudadanos puedan tener un futuro con dignidad y esperanza”, afirmó el General Rincón.

El Director General de la Policía Nacional dio a conocer que su gestión se fundamentará en tres dimensiones esenciales que redefinen el servicio policial en la actual coyuntura: Seguridad, Dignidad y Democracia.

Seguridad:

“La seguridad y la convivencia son responsabilidades compartidas entre el Estado, la sociedad y los ciudadanos, bajo este principio se realizarán acciones coordinadas para proteger la vida y enfrentar el crimen en constante evolución, como el microtráfico y la extorsión. Además, se fortalecerá la investigación criminal, la inteligencia y la cooperación internacional ante la transnacionalización del delito. La policía interrumpirá la economía criminal a través de estrategias basadas en inteligencia y tecnología”.

Dignidad:

“El general Rincón destacó la importancia de la dignidad en la labor policial, instando a la sociedad a ver a los policías con empatía y como personas que han elegido servir. Además, subrayó la necesidad de cuidar a quienes nos cuidan, garantizando su bienestar, especialmente en situaciones de traslado y los retos que enfrentan en educación y vivienda. Se comprometió a brindar el apoyo necesario, reconociendo que detrás de cada uniforme hay una historia y un proyecto de vida que merece dignidad”.

Hay que recordar que, el general Rincón, con más de 30 años de trayectoria, asumió el mando de la institución con un contundente mensaje en la lucha contra la corrupción.

En ese sentido reiteró su compromiso en atacar las redes del zar del contrabando, lideradas por alias “Papá Pitufo”.

“No vamos a permitir que referentes criminales como Diego Marín, más conocido como Papá Pitufo, sigan permeando los estamentos y el talento humano de la policía para sus fines de enriquecimiento ilícito y perversión moral”, dijo desde la Escuela de Cadetes General Santander durante su ceremonia de posesión presidida por el presidente Gustavo Petro; la vicepresidenta Francia Márquez; el ministro de Defensa Pedro Sánchez y la cúpula militar.