Atención: General (r) William Rincón será el nuevo director de la Policía Nacional

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, será el nuevo director de la Policía Nacional, y el subdirector será el general José Daniel Gualdrón.

Rincón es el exinspector general de la Policía Nacional, cuenta con más de 30 años de servicio en la institución. Es abogado de la Universidad Libre, con especializaciones en Seguridad y en Derecho Penal y Procesal Penal.

¿Qué cargos ha ocupado?

Ha ocupado cargos clave como director de Carabineros, comandante del Departamento de Policía de Sucre, director de la Escuela de Suboficiales, entre otros, a lo largo de su carrera ha recibido más de 40 condecoraciones.

Designado Inspector General de la Policía Nacional en marzo de 2024, y salió de la institución en febrero de este año por línea de mando cuando llegó el general Triana. Lo tuvimos en nuestros micrófonos en mayo de este año hablando del asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón, caso que además todavía está en investigación.