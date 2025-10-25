Desde el Uribismo piden no salir a votar este domingo en la consulta por el Pacto Histórico

El próximo 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de Colombia tienen una nueva cita electoral, la coalición de izquierda Pacto Histórico convoca una consulta interna para definir sus candidaturas de cara a las elecciones de 2026.

Para esta contienda se inscribieron 144 precandidatos inscritos al Senado y 373 a la Cámara de Representantes, además de los dos precandidatos a la presidencia Carolina Corcho e Iván Cepeda. Sin embargo, en el tarjetón electoral seguirá apareciendo la imagen del también precandidato Daniel Quintero

Esta consulta ha generado polémica, debido a la renuncia de Daniel Quintero, de los partidos Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista, la impresión de los tarjetones y el costo que implica la realización de esta jornada.

Cuestionamiento de las elecciones por parte del Uribismo

Por estas razones, desde los sectores de derecha consideran que lo mejor que puede suceder es que los colombianos no salgan a votar en estas elecciones. En el caso del uribismo, explican que esta sería la mejor manera de demostrar la poca fuerza que tiene el gobierno.

“Ni un solo voto a todas las familias, los amigos, no se acerquen a las urnas este domingo. Nos hicieron perder 200 mil millones de pesos en este ridículo que ellos armaron y que va a ser un fiasco total”, dijo el Presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López.

Asimismo el representante a la Cámara Hernán Cadavid, dijo que lo mejor que puede hacer el pueblo colombiano es invisibilizar esa consulta del próximo domingo. “Más de 150 mil millones de pesos se gastarán en un ejercicio que hubieran podido resolver internamente dentro de su movimiento político”, agregó el representante.

“Lo mejor que puede hacer el pueblo colombiano es invisibilizar esa consulta del próximo domingo, que además nació muerta, que no tiene ningún propósito diferente a la promoción del petrismo y los colombianos rechazamos y repudiamos esa decisión. El domingo los colombianos no asistirán de manera masiva a esa decisión”, finalizó diciendo el representante a la Cámara Hernán Cadavid.

Las elecciones a la consulta presidencial y para Congreso de la izquierda se llevarán a cabo este domingo 26 de octubre a nivel nacional. La Registraduría estima que los resultados se anuncien, en materia presidencial, en la primera o segunda hora tras el cierre de las votaciones.

Pese a retiro de UP y Partido Comunista, consulta mantiene “vicios insubsanables”, advierte experto

El exregistrador Nicolás Farfán evalúa presentar acción de nulidad electoral en contra de este mecanismo que convocó la izquierda para el próximo domingo 26 de octubre.

La novela juridica del Pacto Histórico está lejos de aclararse. Aunque la Unión Patriótica y el Partido Comunista renunciaron a ser parte de la consulta presidencial del próximo domingo 26 de octubre, buscando garantizar que esta sea interna y que por ende su ganador(a) no quede inhabilitado(a) para ir a otra consulta en marzo, que es una de las principales preocupaciones, las dudas jurídicas apuntan a resolverse en instancias judiciales.

“La renuncia del Partido Comunista y Unión Patriótica no soluciona los vicios insubsanables en la organización de este mecanismo de participación, en la medida en que la problemática está en la tarjeta electoral, ya que contiene el logo símbolo del Pacto Histórico, organización que no cuenta con personería jurídica. Es decir, los colombianos creerán que estamos votando en una consulta del Pacto, cuando en realidad, según se han avizorado de los documentos que se han publicado, esto sería una consulta interpartidista”, aseveró el exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán Namén.

El exregistrador, de hecho, está evaluando presentar ante el Consejo de Estado una nulidad electoral, Acción Popular o una solicitud de jucio de responsabilidad fiscal. Asegura que el objetivo es salvaguardar los recursos públicos.

“El instrumento de votación que va a configurar la voluntad popular no está conteniendo la realidad jurídica de la inscripción de las candidaturas y pues habría no sólo una transgresión al artículo 258 de la Constitución, que establece que las tarjetas electorales deben contener en igualdad de condiciones los nombres de los precandidatos o candidatos y los logosímbolos de los partidos que las convocan, sino adicionalmente sería un engaño al elector porque está votando por una consulta que cree que es de un partido y en realidad no lo es”.

Explicó el experto electoral que “la segunda problemática que enfrenta esa tarjeta electoral es como se formuló la pregunta, porque dice que se va a seleccionar un candidato a la Presidencia. El mandato que va a otorgar el pueblo a través de esa votación lleva al ganador a ir directamente a la primera vuelta electoral. Como está formulada la pregunta, consideraría que no podría concurrir a una consulta adicional (la del Frente Amplio)”.