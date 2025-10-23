Colombia

Uno de los nombres más mencionados es el de Daniel Quintero; sin embargo, existen dudas jurídicas y de procedimiento respecto a si sí aparece en el tarjetón y si usted puede votar por él. En Caracol Radio le contamos.

¿Si aparece en el tarjetón electoral?

Si, en el tarjetón electoral seguirá apareciendo la imagen del también precandidato Daniel Quintero, debido a que cuando declinó su participación la Registraduría ya tenía listos los más de 39 millones de tarjetones electorales.

los más de 39 millones de Pero, al mismo tiempo, Quintero anunció su retiro formal hace unos días a la consulta por “inseguridad jurídica” tras una decisión del Consejo Nacional Electoral que, según él, compromete su participación futura en la consulta interpartidista de marzo de 2026.

Daniel Quintero estará en el tarjetón de la consulta del 26 de octubre: ¿Se puede votar por él? Ampliar

¿Cuál fue la cronología que llevo a que Quintero apareciera en el tarjetón pero ya no sea candidato?

El 29 de septiembre de 2025, con apoyo técnico de la Registraduría, las agrupaciones políticas realizaron el sorteo público de las posiciones de los candidatos dentro de las tarjetas electorales (presidencia, Senado y Cámara). Sorteo que fue ampliamente difundido y transmitido por el canal de YouTube.

dentro de las tarjetas electorales (presidencia, Senado y Cámara). Sorteo que fue ampliamente difundido y transmitido por el canal de YouTube. Finalizado el periodo de modificaciones (3 de octubre), la Registraduría socializó y remitió a las agrupaciones políticas las tarjetas definitivas. Según lo indico la Registraduría la entidad no recibió objeción alguna.

El 18 de Octubre , En un video en su cuenta de X, Daniel Quintero indicó que no participará en la consulta del Pacto Histórico, asegurando que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral cambiaron las reglas a último momento.

, En un video en su cuenta de X, Daniel del Pacto Histórico, asegurando que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral cambiaron las reglas a último momento. Como informo la Registraduría Nacional, El 100 % del material electoral se encuentraba impreso y en etapa de alistamiento y distribución nacional.

y en etapa de alistamiento y distribución nacional. Razones materiales, presupuestales y de calendario no permiten modificar o reimprimir las tarjetas, ya que los plazos del calendario electoral (Resolución 7958 del 8 de julio de 2025) y los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. Por lo tanto, es imposible su envío a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta.

¿Puede usted votar por él?

Según la Registraduría Nacional:

“Los jurados de votación computarán los votos en las actas de escrutinio y, posteriormente, se entregarán los resultados a las agrupaciones políticas para que adopten sus decisiones con base en los resultados.”

En este sentido, la respuesta es si, usted puede votar por Daniel Quintero y la entidad electoral tendrá en cuenta los votos en el escrutinio posterior al cierre de la jornada electoral.

Luego de este proceso, cuales sean los resultados la Registraduría entregara los resultados los partidos e internamente se decidirá el paso a seguir de cara a las elecciones de 2026.