¡Anótelo! Habrá tres superlunas consecutivas en lo que resta de 2025, conozca las fechas de cada una

Los expertos han asegurado, que para los meses restantes del año, se podrán evidenciar tres superlunas, una en octubre, otra en noviembre y la última en diciembre. Este fenómeno hará que el planeta se vea cada vez más grande y brillante a lo que acostumbra.

Para entender lo que es una superluna, primero se debe entender que este planeta no orbita la tierra marcando un círculo perfecto, pues de hecho, la trayectoria tiene una forma ovalada que se asemeja a un huevo. Por esta razón, hay ocasiones en las que la luna se encuentra más cerca o más lejos del planeta, lo que se conoce como un perigeo y un apogeo.

Por esta razón, cuando la luna se encuentra en su punto más cercano a la tierra, es decir, en el perigeo, y además se encuentra en su etapa de Luna llena, se crea el escenario que se conoce como una superluna, donde se ve más grande y brilla más de lo habitual.

Este suceso es extraño, ya que el perigeo se desplaza lentamente a comparación de las fases lunares, por lo que es difícil que estas coincidan. Sin embargo, en los próximos meses se presentará una alineación perfecta, que no solo producirá las tres superlunas de 2025, pues para iniciar el 2026, se vería una cuarta superluna seguida.

Luna de la cosecha

A cada una de estas lunas, se les ha puesto un nombre específico, y detrás de estos existe un significado. Para la luna de la cosecha, hace referencia a la temporada agrícola en el hemisferio norte, donde, en décadas pasadas, los agricultores dependían de la luz que emanaba la luna para poder recolectar los cultivos, aun cuando la luz del día ya no estaba presente.

Luna del castor

Por otro lado, la luna del castor, proviene de las comunidades indígenas americanas, quienes evidenciaban como en el mes de noviembre, los castores construían sus madrigueras preparándose para el invierno.

Luna fría

Y la luna fría, marca la llegada de las noches más largas y el invierno en el hemisferio norte, además, estableciendo la época navideña e iluminando los días más oscuros del año.

Estos nombres tienen una estrecha relación entre la historia y las fechas en que se dan, que son las siguientes:

Luna de la cosecha: 6 de octubre. Luna del castor: 5 de noviembre. Luna fría: 4 de diciembre.

Además, la cuarta superluna, y el primer evento de este tipo que se podrá evidenciar en 2026, será visible el día 3 de enero.

¿Cuál es la mejor manera de observar una superluna?

A diferencia de otros eventos astronómicos, que para ser observados se deben tener cuidados especiales, las superlunas son realmente sencillas de disfrutar. Pues para ser testigo de estos hechos, solamente debe salir al aire libre después de la puesta del sol y mirar hacia el este.

Si lo desea, puede hacer uso de unos binoculares o de un telescopio no muy avanzado, que le ayudarán a detallar con mayor nitidez sus características.

