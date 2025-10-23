37 menores se intoxicaron con un alimento en una escuela de San Juan de Urabá

San Juan de Urabá- Antioquia

La E.S.E. Hospital Héctor Abad Gómez de San Juan de Urabá atendió una intoxicación masiva de menores de edad que prendió las alarmas en esa población. Todos fueron llevados al centro médico donde los atendieron y, luego de varias horas, fueron dados de alta sin complicaciones preocupantes, pero la investigación inició por parte de la gobernación de Antioquia.

El reporte del hospital de esa población del Urabá antioqueño manifestó que en total fueron 37 los estudiantes en edades entre los 10 y 13 años del colegio Centro Educativo Rural San Juan Oriental, quienes presentaban síntomas compatibles con intoxicación alimentaria aguda. Aún no se detalla si el alimento fue proporcionado por el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Quienes manifestaron dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, síntomas que iniciaron aproximadamente 1-2 horas después de haber ingerido alimentos en el Centro Educativo Rural San Juan Oriental. El personal médico y asistencial actuó de manera inmediata, activando el protocolo de manejo de intoxicación alimentaria establecido, que incluyó hidratación intravenosa, control de signos vitales, administración de medicamentos sintomáticos y observación clínica continua”.

Los menores ya fueron dados de alta; sin embargo, siguen en observación, mientras que el Hospital Héctor Abad Gómez trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Salud local para poder determinar qué alimento fue el que generó la intoxicación masiva y poder tomar medidas que eviten que vuelva a ocurrir y que no ponga en riesgo la salud de los niños y niñas.

Desde la gobernación de Antioquia se informó que la secretaría de salud departamental realizó tomas de muestras que están siendo analizadas para esclarecer este caso, mientras que funcionarios de la secretaría de educación de Antioquia realizan un acompañamiento y seguimiento a lo sucedido en esta población del Urabá antioqueño.