Seis precandidatos a Cámara de Representantes en la consulta del Pacto Histórico en Quindío

Armenia

Este domingo 26 de octubre se llevará la jornada de consulta interpartidista de cara a las elecciones del año 2026.

Precisamente el concejal del Pacto Histórico en el departamento, Jonatan Rojo señaló que están preparados para el proceso que es clave para las diferentes precandidaturas a las presidenciales, Senado y Cámara de Representantes.

“Efectivamente para el día 26 de octubre se llevará a cabo la consulta de las diferentes precandidaturas, tanto a Senado, Cámara de Representantes y la consulta presidencial de quienes son nominados por los diferentes partidos para participar de este proceso de democracia interna", manifestó.

Explicó que en cuanto a la consulta para la presidencial está el senador Iván Cepeda y la exministra de salud Carolina Corcho, en cuanto al Senado dijo que son más de 150 los aspirantes a nivel nacional.

Asimismo, destacó que frente a la consulta para Cámara de Representantes en el departamento serán seis precandidatos entre ellos Álvaro Molina que fue nominado por la Unión Patriótica, Miguel Grisales de la Colombia Humana y cuatro que ha nominado el Polo Democrático como Carlos Rozo, Natalia Marín, Mónica Bolívar y Camilo Giraldo.

Añadió: “Estos son entonces los candidatos que estarán participando dentro la consulta del pacto histórico, la cual esperamos pues que sea una consulta que se desarrolle dentro del margen de la legalidad, la transparencia democrática que en últimas permita reconocer los principios de la participación en términos de la elección de estos candidatos".

Recordemos que eran siete precandidatos, pero Viviana Viera quien es una reconocida ambientalista del departamento desistió de su proceso electoral por temas personales.