Consulta del Pacto Histórico al Congreso y la Presidencia: Todo lo que debe saber si quiere votar

Colombia

Este domingo se llevarán a cabo las consultas del Pacto Histórico en las que los ciudadanos podrán elegir a un candidato único para las elecciones a la Presidencia y también a quienes deseen que los representen en las elecciones al Congreso de la República del próximo año.

Para esta contienda se inscribieron 144 precandidatos inscritos al Senado y 373 a la Cámara de Representantes, además de los dos precandidatos a la presidencia Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Hay que señalar que en el tarjetón electoral seguirá apareciendo la imagen del también precandidato Daniel Quintero, debido a que cuando declinó su participación la organización electoral ya tenía listos los más de 39 millones de tarjetones electorales.

¿Quiénes pueden votar en estas elecciones?

Según informó la Registraduría, hay más de 39 millones de ciudadanos habilitados para votar en todo el país el próximo domingo. De estos más de 20 millones son hombres y más de 19 millones mujeres.

¿Cuántos puestos de votación habrá?

Los ciudadanos interesados en ejercer su derecho al voto durante esta consulta, mayores de 18 años, deberán votar en el puesto en el que tengan inscrita su cédula.

A propósito, desde la Registraduría indicaron que habrá cerca de 20 mil mesas de votación, las cuales estarán distribuidas en más de 13 mil puestos a lo largo de todo del territorio nacional.