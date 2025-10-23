¿Cómo se reforzará la seguridad en el Quindío por la consulta del Pacto Histórico?

Armenia

El horario de la restricción sobre la ley seca en la ciudad sería el mismo que fue decretado para las elecciones de los consejos municipales de juventud de 6 de la mañana a 6 de la tarde el próximo domingo 26 de octubre.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez dijo que estarán reforzando las medidas de seguridad para garantizar una jornada electoral sin mayor inconveniente.

Enfatizó en que cada municipio es autónomo a determinar la medida de ley seca y conocen que Armenia se acogió a la medida por lo que esperan que otros municipios se van sumando.

“El primero que se debe definir es el tema de si los alcaldes o no acogen el tema de la Ley Seca. Según el el riesgo de las elecciones. Esto es facultativo de cada entidad territorial, es decir, de cada alcalde. Esperamos que se tome la mejor decisión. Creo que Armenia ya se acogió como tal a la Ley Seca. Estamos esperando los demás municipios", dijo.

Aseveró que como administración departamental garantizarán la seguridad y tranquilidad a quienes ejerzan el derecho democrático entendiendo en el pasado proceso electoral no hubo ningún tipo de alteración de orden público.

Destacó que establecerán el dispositivo de seguridad correspondiente para generar todas las garantías y evitar cualquier inconveniente.

“Nosotros vamos a garantizar la seguridad y la tranquilidad de quienes ejerzan este derecho democrático. En las elecciones anteriores de los consejos municipales de gobierno no tuvimos alteraciones de ninguna índole. Estuvimos haciendo un acompañamiento y este domingo también realizaremos el acompañamiento pertinente a la registraduría a, las personas que van a ejercer ese derecho en la consulta del pacto histórico y así pueda culminar con total éxito y sin ningún inconveniente", sostuvo.

Además, dijo que todo el despliegue incluye el refuerzo del pie de fuerza policial en los puestos de votación y del acompañamiento de las comisiones que vigilarán el proceso electoral.