Medellín se prepara para vivir el clásico más largo de la historia: 27 horas de fútbol y convivencia

Este 24 y 25 de octubre, Medellín celebrará el clásico más largo de la historia, una jornada de 27 horas consecutivas de fútbol, cultura y convivencia que busca reafirmar el compromiso de la ciudad con la pasión vivida en paz. El evento se desarrollará desde las 2:00 p. m. del viernes hasta las 5:30 p. m. del sábado, en la cancha Marte #1 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, con entrada libre para toda la comunidad.

Deporte, emprendimiento y cultura

La actividad integrará el tradicional mini clásico entre hinchas de los equipos de la ciudad con la conmemoración del Día de la Cultura del Fútbol. Participarán 54 equipos y más de 800 jugadores, acompañados de 30 emprendimientos barristas que impulsarán la economía popular. Además, habrá muestras artísticas, actividades pedagógicas y mensajes de convivencia bajo el lema “Nos une la misma pasión”.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó que el evento reafirma el compromiso de Medellín con una hinchada respetuosa y ejemplar. “Va a ser un espacio seguro, un espacio alegre, pero sobre todo familiar, donde el deporte se convierte en el mejor ejemplo de unión ciudadana”, afirmó.

La Alcaldía de Medellín, junto con el Inder, la Policía Metropolitana y las barras organizadas, dispusieron un dispositivo integral de seguridad y convivencia con control perimetral, monitoreo desde el 123 y acompañamiento institucional.

El partido profesional se realizará el domingo a las 6:30 p. m. en el Estadio de Fútbol Atanasio Girardot en donde podrán ingresar las dos hinchadas.