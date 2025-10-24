Los habitantes de La América exigen poder respirar aire limpio y abrir las ventanas sin miedo

Medellín, Antioquia

Desde 2019, la presencia recurrente de humo y olores fuertes en el occidente de Medellín mantiene en tensión a los residentes de la Comuna 12. Durante semanas, vecinos de Santa Teresita han documentado con videos y fotografías la liberación de gases y material particulado por chimeneas industriales —sobre todo durante la madrugada— situación que, según la comunidad, ha dejado ventanas cubiertas de hollín y efectos en la salud de adultos mayores, niños y mascotas.

Las miradas de los afectados apuntan a empresas ladrilleras ubicadas en la zona limítrofe entre La América y Belén, entre ellas El Noral, El Diamante y Asfaltos Medellín. Frente a lo que consideran una insuficiente acción estatal, los habitantes del sector interpusieron una acción popular contra Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Distrito de Medellín, a quienes acusan de no haber ejercido control suficiente sobre las fuentes contaminantes que afectan a más de 20.000 personas.

“Sal de tu casa y quema una llanta, así se respira el aire donde vivimos. Yo estoy teniendo fuertes problemas de salud que han derivado en rinitis alérgicas, en otra serie de complicaciones. Incluso, he tenido bajones de mi funcionamiento cardíaco, debido al uso crónico de los medicamentos para controlar la alergia frente a a la contaminación que hay” explicó Xiomara Díaz, habitante del sector.

La situación llegó al Concejo de Medellín: el pasado 22 de octubre se realizó una sesión plenaria en la que participaron representantes de Corantioquia, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, del Distrito de Medellín y de la comunidad afectada. El concejal Andrés Rodríguez, “El Gury”, acompañó el caso y exigió respuestas institucionales tras escuchar los testimonios de los vecinos.

Riesgos para la salud y explicaciones técnicas

El ingeniero químico Juan Carlos Ramírez, habitante del sector desde hace 30 años, explicó a los medios que el contaminante principal que preocupa es el material particulado PM2.5, partículas microscópicas capaces de ingresar a los pulmones y causar problemas respiratorios.

“A las empresas que emiten la contaminación, instalen en sus chimeneas scrubber o lavadores de gases, que lo que hacen es que se pasa por ellos un líquido y las partículas que están dentro del aire que expele de la chimenea son arrastradas por ese líquido y así entonces se limpia el aire.” manifestó.

Ramírez aseguró que ya existen tecnologías que reducirían el impacto ambiental y protegerían la salud de la comunidad, pero que sin exigencia y controles más estrictos por parte de las autoridades la situación no cambiará.

Respuesta institucional: inspecciones, monitoreo y vacíos

Corantioquia, autoridad ambiental del departamento, informó que se han realizado inspecciones a las empresas señaladas y que estas cuentan con permisos de emisión vigentes, aunque la entidad aseguró que mantendrá controles y seguimientos.

Arbey Osorio, subdirector de Sostenibilidad y Gestión Territorial de Corantioquia detalló lo siguiente “En la medida en que se restrinjan mucho más las emisiones, los procesos al interior de cualquier industria, sea una ladrillera, sea asfaltos, cualquier industria. De la mano de las comunidades podemos construir y tomar mejores medidas para garantizar la salud y un buen estado de los recursos naturales renovables.”

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que el monitoreo de la calidad del aire en la zona se realiza a través del SIATA, pero reconoció que en la Comuna 12 no existen estaciones de medición directa, lo que dificulta contar con registros locales y precisos en tiempo real.

Por su parte, el Distrito de Medellín, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, informó que acompaña el proceso judicial y trabaja articuladamente con las autoridades ambientales.

A pesar de las declaraciones oficiales y de las visitas a las empresas, la comunidad manifiesta inconformidad: dicen que las inspecciones no han cambiado la situación y que “el aire sigue igual de denso cada madrugada”, con ventanas amaneciendo cubiertas de hollín y con efectos visibles en la salud de vecinos.

Lo que piden los afectados

Los habitantes de Santa Teresita exigen medidas concretas y urgentes: instalar mediciones directas en la comuna, reforzar la vigilancia y sanción cuando haya incumplimientos, y obligar la adopción de tecnologías de control de emisiones por parte de las empresas señaladas.

La comunidad confía en que la acción popular presentada y la visibilización del caso en la sesión del Concejo impulsen respuestas más contundentes por parte de las autoridades para garantizar el derecho a un ambiente sano para las más de 20.000 personas afectadas en el sector.