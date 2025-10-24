Alejandro Villa Gómez fue reelegido como rector del ITM para el periodo 2025-2028

Medellín, Antioquia

El Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) confirmó la reelección de Alejandro Villa Gómez como rector para el periodo 2025-2028, tras una votación en la que obtuvo ocho de los nueve votos posibles. La decisión, adoptada el 24 de octubre, refuerza la confianza de la comunidad académica en la gestión que ha liderado el fortalecimiento institucional y la consolidación del ITM como referente en educación superior tecnológica.

Perfil y trayectoria académica

Villa Gómez es abogado y magíster en Estudios Políticos, con más de una década de experiencia en el sector educativo y público. Ha ocupado cargos clave dentro del ITM, entre ellos el de rector y secretario general, además de haber ejercido como docente en varias universidades de Medellín. Su conocimiento profundo de la institución y del sistema de educación superior en la región le han permitido orientar procesos de transformación con enfoque en calidad, inclusión y sostenibilidad.

Una apuesta por la educación integral

Durante su anterior gestión, el rector promovió el concepto de “transformación hacia una era de universidad y humanidad”, una visión que busca integrar la ciencia, la tecnología y el humanismo como pilares de la formación integral. Su nuevo plan rectoral mantendrá esta línea de acción, con el propósito de seguir fortaleciendo la investigación aplicada y el vínculo entre la academia y la sociedad, impulsando el desarrollo sostenible desde la educación.

El acto de posesión de Alejandro Villa Gómez se realizará a finales de noviembre, marcando el inicio de un nuevo ciclo en el ITM.