Petro a Trump: Colombia no es una guarida de drogas, lo que se produce termina en guaridas de EE.UU.

Colombia ha vivido unos días de incertidumbre y tensión, como consecuencia de los cuestionamientos del mandatario Donald Trump en contra del presidente Gustavo Petro.

La relación entre los dos presidentes ha estado marcada por discordias y desacuerdos en muchas políticas, que desencadenaron, por ejemplo, en la descertificación para Colombia.

La escalada de acusaciones se intensificó, cuando Trump llamó a Petro un “líder del narcotráfico“, y un “matón”.

Pero este jueves, arremetió contra Colombia asegurando que el país es una guarida de drogas y produce cocaína en niveles nunca antes vistos.

“Ellos hacen cocaína en niveles que nunca habíamos visto antes, y la venden de vuelta aquí y no lo vamos a soportar durante mucho tiempo. Colombia está muy mal”, advirtió el mandatario norteamericano.

¿Qué contestó el presidente Petro?

El presidente salió a defender a Colombia frente a los señalamientos de Donald Trump, y aseguró que el país no es ninguna guarida de drogas.

“Colombia no es una guardia de drogas, de hecho las drogas que se producen en Colombia, terminan en guaridas en EE.UU. para el consumo para el cual se produce”, dijo.

Sin embargo, el mandatario colombiano volvió a puntualizar en la necesidad de trabajar de manera conjunta y establecer estrategias comunes, para combatir la producción y el consumo de drogas.

Finalmente, el alto mandatario volvió a reiterar en que han destruido carteles y cultivos de drogas, como ningún gobierno antes lo había logrado.