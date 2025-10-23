“Bombardeo de lanchas es una pena de muerte”: gobernador de Nariño

Pasto-Nariño

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar manifestó su preocupación por los bombardeos en aguas del pacífico por parte de los Estados Unidos, aseguró que se trata de una violación a los derechos humanos e incluso calificó esta acción como una “pena de muerte”

“Hasta ahora no tengo información de que sea en la jurisdicción de Nariño, pero lo que nos preocupa es el cambio de doctrina frente a la lucha contra las drogas. Una doctrina que está basada en principalmente establecer un bombardeo a lanchas inicialmente en aguas internacionales, ahora en aguas nacionales y lo que preocupa allí es que nuestros pescadores salen a 5.000 millas de la costa y eso puede significar en que sin preguntar a cualquier pescador le pueden asesinar“: añadió

Escobar dijo a Caracol Radio que la droga que sale a Estados Unidos y Europa en su mayor parte procede de Ecuador en límites con Putumayo y de la frontera con Brasil, así mismo que hay una clara intervención de un país extranjero en un territorio situación que debe ser denunciada ante organismos internacionales como Naciones Unidas

Ante esto solicitó al Gobierno Nacional un diálogo para tener una postura coordinada sobre el tema y se recomienda buscar canales de diálogo con Estados Unidos.

Se advierte que estas acciones estigmatizan a la población del Pacífico y generan un riesgo para la vida, de la generalidad de personas que se movilizan en lanchas en aguas del pacífico teniendo en cuenta que no todos son narcotraficantes.