“Es falso que las Fuerzas Militares estén desmoralizadas” MinDefensa en medio de tensión Colombia EE.UU.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en 10AM donde habló de temas como la seguridad para la próxima jornada de elecciones con la consulta popular, la relación entre Colombia y Estados Unidos, narcolanchas y cultivos ilícitos.

¿Qué riesgos electorales hay?

El ministro aseguró que de cara a la jornada de votaciones del próximo 26 de octubre em la consulta del Pacto Histórico, no solo se trata de riesgos electorales con respecto a grupos armados, también se deben considera otros riesgos como la desinformación, manipulación de elecciones y en temas de compra y venta de votos.

“Es nuestra responsabilidad garantizar la seguridad de los electores y los invitamos a que participen por quien crean conveniente”, comentó el ministro.

Relación con Estados Unidos:

Sánchez indicó que en este momento Colombia está recibiendo apoyo logístico, económico, de inteligencia y hay comunicación fluida con Estados Unidos, porque las amenazas son trasnacionales.

“Yo puedo mencionar dos cosas, una que el encargado de manejar las relaciones internacionales es el señor presidente como jefe de estado y lo hace directamente a través del ministerio de relaciones exteriores y en esa línea el presidente de la república Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, dejaron claro que es necesario construir y fortalecer la cooperación internacional, pero en el marco de las leyes internacionales”, afirmó.

Contó que el presidente Petro ha sido claro en enfatizar que Estados Unidos tiene que conocer a Colombia, conocer la realidad y lo que se hace en el país.

En entrevista con 10AM aseguró que lo que debe haber es una guerra entre las dos naciones contra un crimen trasnacional como es el narcotráfico: “Puede que haya diferencias en el método y cómo se hace, pero esa es la lucha”.

Narcolanchas:

El ministro de Defensa indicó que por el momento se encuentran en la respectiva investigación sobre qué fue lo que pasó con las lanchas rápidas que fueron interceptadas en el Pacífico.

“Estamos confirmando si esas lanchas sí estaban en territorio colombiano, no puedo decirlo exactamente, pero cuando uno observa las lanchas, tienen características que son propias del tráfico ilegal de armas”, afirmó.

Indicó que hay posibilidades que la lancha interceptada en el Pacífico puede que haya salido de otras zonas como Ecuador o Perú, pero no hay certezas todavía.