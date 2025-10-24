En Pereira se desarrolla el Congreso Nacional de Cotelco, con agenda ligada a las nuevas tecnologías

En la ciudad de Pereira se está desarrollando el trigésimo primer Congreso Nacional de hotelería, denominado “Tendencias emergentes que transforman y fortalecen la hospitalidad”, un espacio para la reflexión sobre las estrategias del sector hotelero colombiano.

En este evento, que se celebra en el centro de convenciones de Expofuturo, participan alrededor de 2000 personas de diferentes sectores asociados a la hotelería y cuenta con alrededor de 150 patrocinadores.

Este año, el Congreso cuenta con una agenda académica de alto nivel, centrada en los grandes retos del sector: transformación digital, inclusión generacional, evolución del consumo, adopción tecnológica (como criptomonedas) y gobernanza turística.

Andrés Parra, director ejecutivo de Cotelco Capítulo Risaralda, señaló que este Congreso le da visibilidad a la ciudad para seguir realizando grandes eventos.

“Con un evento que reúne cerca de 2.000 empresarios del sector de la industria hotelera y turística, tenemos la presencia de varias autoridades nacionales y regionales... esperamos continuar con este maravilloso evento que reúne todo el sector de la hotelería del país y que es uno de los eventos más importantes que tiene el turismo en Colombia.”

Agrega el director ejecutivo que, “estamos orgullosos de ser sede de este maravilloso evento y vamos a seguir trabajando desde Cotelco Risaralda para seguir mostrando que nuestra región, nuestra ciudad y nuestro destino, es capaz de realizar eventos grandes”

La sede, Pereira, ha sido elegida por su ubicación estratégica, conectividad y creciente oferta hotelera, con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Risaralda y líderes del sector.