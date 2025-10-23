Naki, la garza Agami, es la mascota oficial de los Juegos Nacionales Córdoba-Sucre 2027

Presentada la imagen oficial y la mascota de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba–Sucre 2027.

Montería

En el Centro de Convenciones de Montería se celebró el quinto comité de los XXIII Juegos Nacionales y II Juegos de la Juventud, escenario que sirvió para la presentación oficial de la imagen visual y la mascota que identificarán a los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba–Sucre 2027.

La mascota, una garza Agami llamada Naki, resultó ganadora de un concurso nacional que recibió 72 propuestas procedentes de 20 ciudades diferentes. Su diseño, creado por el talento local Alfredo Rafael Sejín Oquendo, busca encapsular la rica biodiversidad del Caribe, los principios de sostenibilidad ambiental y el espíritu de unión entre los departamentos de Córdoba y Sucre.

Durante el acto de presentación, el diseñador monteriano fue reconocido con un cheque por un valor total de 20 millones de pesos, correspondiente al incentivo económico establecido en la convocatoria.

De acuerdo con las bases del concurso, se asignaron 10 millones de pesos para la propuesta ganadora de la imagen oficial o logotipo y otros 10 millones para la creación de la mascota. Este premio constituye un reconocimiento al talento creativo que tendrá la tarea de representar a los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba–Sucre 2027 en todos los escenarios del país.

Los asistentes al evento destacaron que Naki simboliza la fuerza tranquila de los humedales y la esperanza de un ecosistema sano, reflejando fielmente el espíritu deportivo y natural de la región Caribe colombiana.

El significado de la mascota

La ministra del Deporte, Patricia Duque, se refirió al significado de la mascota, asegurando que la garza Agami encarna el propósito central de los Juegos de “unir el deporte con la conservación ambiental y el orgullo regional”.

“Naki es una representación viva de los valores que queremos proyectar en estas justas: resiliencia, equilibrio con la naturaleza y compromiso con el futuro. Es un símbolo que nos recuerda que el desarrollo deportivo también debe caminar junto a la sostenibilidad”, expresó la ministra durante su intervención.

Con estas palabras, Duque subrayó la intención de que el evento trascienda lo competitivo para convertirse en un legado de conciencia ambiental.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, señaló que la elección de la garza Agami “nos identifica como región y nos proyecta ante el país como anfitriones que valoran su entorno natural”. El mandatario regional elaboró sobre el simbolismo, afirmando que “la garza Agami es una especie que habita nuestros humedales y que, como los deportistas, se mantiene firme y elegante ante los desafíos.

Con esta imagen oficial queremos que cada cordobés y sucreño sienta orgullo por lo que somos: una región diversa, viva y en movimiento”. Esta narrativa busca enraizar la identidad de los juegos en el patrimonio ecológico local.

A su vez, la gobernadora de Sucre, Lucy García, destacó que la imagen y la mascota representan la hermandad entre los dos departamentos y la importancia de cuidar los ecosistemas que los unen.

“Córdoba y Sucre comparten manglares, ciénagas y mares. Naki nos invita a proteger ese patrimonio natural mientras abrimos las puertas del Caribe colombiano al país entero”, sostuvo, reforzando el mensaje de unidad y conservación.

La presentación de Naki marca un hito significativo en la cuenta regresiva hacia el 2027, estableciendo una identidad gráfica que aspira a ser recordada tanto por su valor estético como por su profundo significado cultural y ambiental.