Denuncian presiones políticas a contratistas en Barrancabermeja para respaldar a esposa del alcalde

Bucaramanga

El representante a la cámara Cristian Avendaño denunció una supuesta maquinaria política desde la Alcaldía de Barrancabermeja, destinada, según él, a favorecer la candidatura al Senado de Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde Jonathan Vásquez Gómez.

El congresista aseguró que ha recibido múltiples denuncias y material probatorio que evidenciaría que contratistas de la administración local de Barrancabermeja estarían siendo presionados para registrarse en una plataforma digital y a través de WhatsApp, donde se les exige entregar datos personales como cédula, edad y lugar de residencia, además de invitar a terceros para fortalecer una presunta “estructura de apoyo electoral”.

Lea también: Bucaramanga lista para las consultas del Pacto Histórico: 520 mil personas habilitadas para votar

“Es un método perverso que instrumentaliza la necesidad de trabajo para beneficio personal y electoral”, afirmó Avendaño, quien advirtió que a los contratistas se les condicionaría la renovación de sus contratos al cumplimiento de estas directrices.

Sobre la suspensión del alcalde Jonathan Vásquez

El representante también subrayó que la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al alcalde Jonathan Vásquez Gómez, por una investigación disciplinaria relacionada con participación indebida en política.

De acuerdo con Avendaño, la Procuraduría estableció que Vásquez, habría participado en actos de campaña de precandidatos al Senado, incluida su esposa, y habría utilizado elementos distintivos de campaña y redes sociales institucionales para promoverlos.

“Están usando la Alcaldía como plataforma electoral”

El congresista aseguró que estas nuevas denuncias representan una repetición del mismo patrón: “Lo que empezó con la promoción pública de la candidatura de su esposa ahora se amplía con una red de presión a contratistas. Están usando la Alcaldía como plataforma electoral y eso no lo vamos a permitir”.

Le sugerimos: “La suspensión provisional debe cumplirse de inmediato”: Procuraduría al acalde de Barrancabermeja

Avendaño, indicó también que estos hechos se relacionan con una discusión legislativa que impulsa para prohibir que familiares de alcaldes y gobernadores participen en procesos electorales mientras estos continúan en ejercicio del cargo, con el fin de evitar el uso del poder público con fines clientelistas.

“Necesitamos que esto cambie. Muchos alcaldes que ponen a sus esposas, hermanos o hijos en listas están normalizando prácticas abusivas. Eso no es política, es abuso de poder”, concluyó Avendaño.