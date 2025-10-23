Alcalde de Barrancabermeja denuncia persecución política tras suspensión de la Procuraduría

Bucaramanga

El alcalde de Barrancabermeja se pronunció este jueves luego de conocerse que la Procuraduría General de la Nación le habría abierto una investigación disciplinaria por presunta participación en política. Según el Ministerio Público, el mandatario habría asistido a eventos de campaña y usado escenarios institucionales y redes sociales para apoyar a un candidato, lo que podría acarrearle una suspensión de tres meses.

En un video difundido, el alcalde rechazó los señalamientos y los calificó como falsos. “Ante los ojos de Dios, de los barranqueños y de todos quienes siguen mis redes, saben que lo que dice la Procuraduría es completamente falso”, afirmó.

El mandatario explicó que, hasta el momento, no ha sido notificado oficialmente de la investigación ni de una posible sanción. Agregó que, de acuerdo con la ley, corresponde al Presidente de la República decidir si aplica o no una suspensión, recordando que en casos anteriores el jefe de estado ha optado por no hacerlo, al considerar que la Procuraduría no puede apartar del cargo a funcionarios elegidos por voto popular.

El alcalde anunció además que, una vez reciba la notificación formal, interpondrá un recurso de reposición, y que si este no prospera acudirá ante un juez de la República mediante una acción de tutela para defender sus derechos. También aseguró que presentará denuncias disciplinarias y penales contra los funcionarios del Ministerio Público que considera responsables de esta “sanción injustificada”.

Finalmente, el mandatario local sostuvo que la decisión hace parte de “una vil persecución política” en su contra. “Es lamentable que barranqueños que hoy ocupan altos cargos nacionales usen estas herramientas para torpedear nuestro gobierno. Pero vamos a superar esto, porque la verdad siempre sale adelante”, concluyó.