Bucaramanga lista para las consultas del Pacto Histórico: 520 mil personas habilitadas para votar

Bucaramanga

El coronel Reynaldo Rojas, secretario del interior de Bucaramanga, confirmó que todo está dispuesto para el desarrollo de las elecciones de este domingo en la capital santandereana. En diálogo con Caracol Radio, el funcionario explicó que se han dispuesto 88 puestos de votación, de los cuales dos están ubicados en centros carcelarios y seis en zonas rurales, además de 180 mesas electorales para atender a los más de 522.000 ciudadanos habilitados para votar.

“Queremos que la jornada transcurra con total normalidad y que los bumangueses puedan ejercer su derecho al voto libremente”, señaló el Reynaldo Rojas, quien precisó que 276.187 mujeres y 246.309 hombres componen el censo electoral en el municipio.

Lea también: Javier Augusto Sarmiento fue designado como alcalde encargado de Bucaramanga

El dispositivo de seguridad contará con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, entidades que participan en los comités de coordinación previos a los comicios. En total, 1.296 jurados han sido designados por la Registraduría para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

El secretario del interior municipal también aclaró que no habrá ley seca en Bucaramanga

Durante el fin de semana, salvo que el alcalde encargado emita una directriz diferente tras el comité de seguridad programado para hoy, no habrá ley seca. “Hasta el momento, no se ha expedido ningún decreto en ese sentido. Habrá normalidad en la ciudad”, puntualizó Reynaldo Rojas.