“La suspensión provisional debe cumplirse de inmediato”: Procuraduría al acalde de Barrancabermeja

Bucaramanga

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reiteró este jueves que toda medida de suspensión provisional impuesta a un servidor público debe cumplirse de manera inmediata, sin necesidad de un acto adicional de ejecución, esto, ante el pronunciamiento del alcalde de Barrancabermeja, Jhonatan Stivel Vásquez, por la suspensión por presunta participación en política.

A través de un comunicado, la Procuraduría recordó que el artículo 217 del Código General Disciplinario establece la obligatoriedad de acatar la medida tan pronto como es comunicada al investigado. De acuerdo con la Corte Constitucional, esta disposición aplica incluso para los funcionarios elegidos por voto popular.

Relacionado: Alcalde de Barrancabermeja denuncia persecución política tras suspensión de la Procuraduría

“La medida de suspensión provisional impuesta al servidor público debe ser cumplida de forma inmediata, pues no requiere acto de ejecución”, señala el pronunciamiento.

El procurador, Gregorio Eljach Pacheco advirtió que continuar ejerciendo funciones después de ser notificado de una suspensión configura una falta disciplinaria gravísima, conforme al numeral 8 del artículo 55 del Código General Disciplinario.

Le puede interesar: Javier Augusto Sarmiento fue designado como alcalde encargado de Bucaramanga

La Procuraduría también aclaró que el cumplimiento de la medida no puede ser evadido bajo el argumento de estar en vacaciones, licencia o permiso, ni depende de que se haya designado un reemplazo. “La actuación de suplir la vacancia busca garantizar la continuidad del servicio, pero no suspende los efectos de la medida”, puntualizó el pronunciamiento.

Eljach, enfatizó que la suspensión provisional tiene como propósito proteger el correcto ejercicio de la función pública y evitar que el investigado interfiera u obstaculice el proceso disciplinario. “Incumplir la orden impuesta significaría atentar contra el ordenamiento jurídico y poner en duda la autonomía de este órgano de control”, concluyó.