Lista la seguridad para la consulta del Pacto Histórico en Boyacá

Tunja

Cerca de 2.000 uniformados de la Policía Nacional en Boyacá brindarán seguridad a los boyacenses durante la consulta de este domingo, los operativos comenzarán este viernes en los diferentes municipios del departamento.

Por parte del Departamento de Policía de Boyacá se dispondrá un gran operativo con 1.289 uniformados que serán desplegados en los 106 municipios que hacen parte de su jurisdicción, además se instalarán varios puestos de control en algunos corredores viales.

“Para este fin de semana nuevamente tenemos una cita con la democracia, el Departamento de policía de Boyacá, atendiendo los lineamientos de nuestra institución, del señor director, en el Plan Democracia tiene previsto alrededor de 1.289 hombres que están desplegados a lo largo de los 106 municipios del departamento para un total de 149 puestos de votación urbanos y 23 rurales, 172 puestos en total para garantizar que los boyacenses puedan ejercer su derecho al voto este fin de semana en estas consultas interpartidistas que tenemos”, indicó Fredy Yamid Barbosa Molano, comandante del Departamento de Policía de Boyacá.

Este operativo de seguridad comenzará este viernes finalizando la tarde y se extenderá hasta el próximo lunes en la mañana.

“El despliegue va a estar para todo el fin de semana, tal cual como lo hicimos el fin de semana anterior y como se realiza regularmente cada vez que tenemos una jornada electoral en el departamento o en el país, en este caso no es la excepción, y este fin de semana empezamos a mover cada uno de los dispositivos y obviamente el domingo a partir de las 7:00 de la mañana con la instalación del PMU departamental con el señor Gobernador donde estaremos monitoreando todo lo que es el evento electoral en el departamento. Por otro lado, vamos a tener diferentes puestos de control en diferentes corredores del departamento como la vía a Villa de Leyva, entre Villa de Leyva y Chiquinquirá, igualmente la BTS en Sogamoso y Duitama y obviamente sobre el Sisga la que comunica a Guateque con Garagoa, también vamos a tener presencia de policía en los principales corredores viales”, agregó Barbosa.

Por su parte la Policía Metropolitana de Tunja tendrá en las calles más de 650 policías que custodiarán los puestos de votación.

“La Policía Nacional en la ciudad de Tunja y en su área metropolitana ha dispuesto de un componente humano y logístico con más de 650 policías para garantizar el normal desarrollo del Plan Democracia Voto Seguro este domingo, tanto en su área urbana como rural. La seguridad y tranquilidad de estos comicios son nuestra prioridad para que cada persona pueda ejercer el derecho al sufragio. Invitamos a la comunidad para que denuncie cualquier situación anómala que pueda presentar a través de nuestra línea 123”, manifestó el teniente coronel Carlos Cárdenas, Subcomandante policía Metropolitana de Tunja.

Vale la pena señalar que hasta el momento los municipios de Duitama y Puerto Boyacá han decretado la Ley Seca, mientras que este viernes se conocerá si Tunja, Sogamoso y Chiquinquirá también se unirán a la medida.