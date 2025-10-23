“Hay que volver a ponerle recursos al programa ‘Mi Casa Ya’”: presidente del Banco de Bogotá

Durante el Congreso de Camacol, los presidentes del Banco de Bogotá y Davivienda coincidieron en la necesidad de fortalecer políticas que impulsen la economía nacional, especialmente a través del sector vivienda y la inversión productiva.

Respaldo al programa ‘Mi Casa Ya’

El presidente del Banco de Bogotá, César Prado, destacó el impacto positivo que ha tenido el programa ‘Mi Casa Ya’, calificándolo como una de las herramientas más eficaces para dinamizar la economía y promover el acceso a la vivienda. En ese sentido, pidió al Gobierno nacional garantizar su continuidad.

“Definitivamente creo que la herramienta más potente, y que mostró su eficacia por años en el país, es volver a ponerle recursos, claridad y estabilidad al programa ‘Mi Casa Ya’. Los subsidios a la cuota inicial han tenido resultados a la vista”, dijo.

Además, agregó que “con la improvisación y los cambios en las reglas de juego, el sector ha hecho un esfuerzo gigantesco para adaptarse y sanar la realidad. Las cifras de ventas, por fortuna, vienen recuperándose, pero todavía estamos bastante lejos de los niveles que se alcanzaron en los años pospandemia y de los que el país necesita para entregar viviendas dignas a su población”, afirmó Prado.

La inversión como camino

Por su parte, el presidente de Davivienda, Javier Suárez, se refirió a la situación fiscal del país y planteó que la inversión y el crecimiento económico son caminos más sostenibles para reducir el déficit que aumentar impuestos o recortar el gasto público.

“Una de las formas esenciales, fundamentales y estructurales para resolver el problema del déficit fiscal es el crecimiento económico. La otra opción natural es el recorte del gasto; la de los impuestos ya sabemos que está en un límite. Pero la que nos va a sacar de este problema en el mediano plazo, sin duda alguna, es la inversión. Y esa inversión hay que hacerla de manera inteligente, porque los recursos son limitados”, explicó Suárez.