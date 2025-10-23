César Torres justifica falta de Néiser Villarreal en Millonarios: No sabía cuándo debía presentarse

Luego de brillar con la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría celebrado en Chile, donde el combinado nacional ocupó el tercer puesto, Néiser Villarreal ha brillado por su ausencia en Millonarios. El delantero, con un mes de contrato aún en el club, no se ha presentado en el equipo, sumando tres días de ausencia ya.

A diferencia de Villarreal, Carlos Sarabia, lateral derecho que también estuvo en la Copa del Mundo, se puso a las órdenes de Hernán Torres desde el mismo lunes.

Ⓜ️ Carlos Sarabia se reintegró hoy a los trabajos con Millonarios, luego de su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia. Néiser Villarreal, que aún tiene contrato con el club, no se presentó. pic.twitter.com/GMDYAZBpVT — Cristian Pinzón (@Crispinllos) October 20, 2025

César Torres, director técnico de la Selección Colombia Sub-20, salió en defensa de su delantero, explicó su paradero y aseguró que el jugador no ha tenido ningún acto de indisciplina con Millonarios, agregando que su ausencia en los entrenamientos se debe a una falta de comunicación.

¿Qué dijo César Torres?

En diálogo con el programa ESPN F90 Colombia, el entrenador César Torres aseguró que ha hablado con Néiser Villarreal en las últimas horas, quien le explicó los motivos de su ausencia en Millonarios.

“Puedo hablar de las conversaciones que tengo con él fuera de la Selección y los comportamientos que tiene en la Selección. Él en Millonarios no ha tenido un acto de indisciplina”, comentó Torres inicialmente.

Y continuó: “Sé que no se ha presentado, es un tema que, por ejemplo, él me dice que no le han dicho cuando se tiene que presentar, ya se le dijo que se tiene que presentar lo antes posible. Él no es un chico rebelde ni desobediente, es un chico que hace equipo y que tiene alegría, que quizás ha estado esperando todo el tiempo una mejor comunicación”.

Al respecto, sobre su paradero, añadió: “Hablé con él ayer (martes) y me dijo ‘a mí no me han dicho cuando me tengo que presentar, yo me voy a visitar a mi mamá, estoy en Tumaco’”.

Torres se refirió al episodio que vivió Villarreal al lucir una camiseta del América de Cali durante una transmisión que hizo en Tiktok: “Él se lesiona con nosotros en un partido amistoso contra Panamá en Cali y ese partido casi lo deja por fuera (del Mundial). Después viene el hecho de la camiseta (América) y él es separado del plantel profesional y nosotros teníamos contacto directo con el médico del plantel profesional de Millonarios, después el contacto lo teníamos que hacer con la doctora de la Sub-20, él fue separado por ese hecho de la profesional. Después de eso la Federación solicita a Millonarios intentar recuperarlo en la preparación, para mirar a ver si alcanzaba llegar al Mundial”.

“Cuando viene acá, él está separado del plantel profesional, por el hecho de la camiseta, que fue un error, que lo hablamos con él y él lo aceptó. No es como lo están pitando, es un chico noble, que ha tenido mucha dificultad, yo siento que la comunicación no ha sido la más asertiva, ya se habló con él y yo creo que se presentara lo antes posible, y va a terminar su contrato como debe ser, intentando respetar al club, intentando dejar las puertas abiertas”, añadió sobre esto.

Finalmente, concluyó: “Se le dijo, no es que nosotros le alcahueteemos. A él cuando hay que corregirlo y hemos tenido que hablarle fuerte se le ha hecho, y él escucha y es inteligente”.

No es la primera vez que Néiser llega a tarde en Millonarios

Sin embargo, este no es un hecho aislado de Néiser Villarreal con Millonarios. Tras su participación en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela, el delantero se unió una semana después de lo previsto al club bogotano. Pese a esa situación, David González decidió darle minutos y ritmo en el equipo.