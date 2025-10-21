Candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó su propuesta de Seguridad en Cali

Cali fue la ciudad escogida por el candidato presidencial Sergio Fajardo para presentar su propuesta de seguridad para Colombia, si es elegido máximo dirigente del país en los comicios del 2026.

Las razones: la atención que necesita la ciudad por la violencia que se ha vivido en los últimos meses, como el atentado en inmediaciones a la Base Aérea, “lo que ha pasado en Jamundí, lo que ha pasado en Buenaventura, lo que ha pasado en el Chocó, Cali es hoy una ciudad que tenemos que cuidar muy bien”, señaló Fajardo.

Su propuesta de seguridad, llamada “Plan Guardián”, tendría entre los objetivos más importantes recuperar y fortalecer el control territorial; por ello, lo primero que anunció es que pondrá fin a la “Paz Total”.

“El 7 de agosto, después de la posesión, se termina el modelo de negociación denominado ‘Paz Total’”. Afirma el candidato presidencial que ha sido un fracaso y se ha convertido en un caos: “ha llevado a que perdamos presencia en los territorios, aumente la criminalidad, los delitos, aumente el narcotráfico, los homicidios, así que ha sido un daño muy grande para la sociedad”.

Sin embargo, planea una nueva forma de sometimiento a la justicia dirigida a quienes quieran acogerse, ya que es un deber de todo mandatario buscar la paz.

El plan de seguridad incluirá un fortalecimiento de la fuerza pública con alrededor de 40 mil uniformados, además de recuperar la capacidad y dignidad tanto de la Policía como del Ejército.

También tendrá en cuenta las ciudades y el trabajo en conjunto con gobernadores y alcaldes, con el fin de reducir el índice de crímenes urbanos y la extorsión, que se presenta en un 50% desde las cárceles.

En su propuesta, anuncia la construcción de cinco centros carcelarios para disminuir el hacinamiento, los cuales tendrían una seguridad alterna a la del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC.