Juez avala el primer traslado de un hombre trans en Colombia a una cárcel de varones en Manizales

Manizales

Este caso es considerado un hecho sin precedentes y se trata de la situación registrada entre las cárceles de mujeres y de hombres en la ciudad de Manizales.

El caso es del de una persona que anteriormente se identificaba como Katherine Alexandra Rodríguez Cano, quien cumple una condena de 10 meses y 20 días por el delito de tráfico de estupefacientes, sin embargo, desde el año 2011, es reconocida legalmente como John Alexander Rodríguez Cano, un hombre trans de 34 años.

Un juez de la República avaló su traslado

El pasado 20 de octubre de 2025, logró la autorización judicial para ser trasladado desde la cárcel de mujeres Villa Josefina hasta el Establecimiento Penitenciario de Varones, ambos establecimientos en Manizales.

La solicitud de traslado fue presentada en septiembre y avalada por un juez de la República, en una decisión que marca un avance significativo para los derechos de las personas trans privadas de la libertad, pero también representa un reto para el sistema carcelario colombiano.

Defensoría del Pueblo: Un hito para el país y América Latina

Desde la Defensoría del Pueblo, explicaron que el acompañamiento a este tipo de casos parte del principio de dignidad humana, igualdad y no discriminación, con un enfoque diferencial de derechos y de género.

La Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, junto con la Defensoría Regional Caldas, inició el seguimiento tras una visita de verificación de derechos.

Desde entonces, se adelantaron entrevistas con el interno, reuniones con la dirección del penal, verificación de sus condiciones de seguridad y salud, y la instalación de una mesa interinstitucional con el Ministerio de Justicia, el INPEC, la Procuraduría, la USPEC, la Personería de Manizales y la organización Liga de Salud Trans.

Le puede interesar: Juez avala el primer traslado por identidad de género a la cárcel de varones de Manizales

Se marca un precedente histórico para los derechos de la comunidad LGBTIQ+

La Defensoría destaca que el caso de John Alexander marca un precedente histórico, al ser la primera vez que un hombre trans logra que el Estado reconozca su identidad de género dentro del contexto penitenciario.

“Más allá de lo jurídico, este hecho representa una forma de reparación simbólica y política frente a una población históricamente discriminada. Además, ha impulsado la construcción del Protocolo Nacional para la Garantía de Derechos de Personas Trans y No Binarias Privadas de la Libertad, que elabora actualmente el Ministerio de Justicia junto con el Inpec, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo”, respondieron desde la entidad a Caracol Radio en Manizales.

El hito trae retos para el sistema penitenciario

Desde las entidades garantes de los derechos de los reclusos, destacan que hay una necesidad de capacitar al personal de custodia y administrativo en temas de identidad de género y diversidad sexual, para de esta forma, lograr garantizar el acceso a la salud integral, incluidos los tratamientos hormonales y atención psicosocial; y superar las barreras administrativas que aún persisten en los centros de reclusión.

“Según el Informe Diagnóstico del Ministerio Público sobre la situación de personas OSIGD-LGBTI en cárceles (2024), existen vacíos normativos, deficiencias en salud y limitaciones en infraestructura que requieren acciones urgentes para consolidar una política penitenciaria más humana e incluyente”, destacaron desde la Defensoría del Pueblo.

Insisten además que continuarán realizando visitas periódicas y seguimiento técnico al caso de John Alexander, así como al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades responsables.

“Casos como este demuestran que cuando hay voluntad institucional, los resultados son posibles. El reto es convertir estos avances individuales en transformaciones estructurales para todo el sistema penitenciario”, concluyó la entidad del orden nacional.