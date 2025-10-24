Copa Colombia 2025: Así se jugarán los partidos de ida y vuelta de las semifinales

¡La Copa Colombia está llegando a su recta final! Ya se conocen los cuatro equipos que lograron clasificar a la penúltima instancia del torneo colombiano. Tres equipos antioqueños y un vallecaucano son los que consiguieron su cupo a las semifinales.

Atlético Nacional avanzó a esta instancia tras imponerse 3-0 a Once Caldas en el marcador global. América de Cali logró su clasificación al eliminar a Junior de Barranquilla en la tanda de penales (8-7). Por su parte, Envigado también consiguió el paso desde el punto penal frente a Deportivo Pereira (2-1), mientras que Independiente Medellín superó a Santa Fe en Techo, con un marcador global de 4-2.

En las últimas horas, la Dimayor dio a conocer la programación oficial de los partidos de ida y vuelta correspondientes a las semifinales de la Copa Colombia, los cuales se estarán llevando a cabo desde el próximo jueves 6 de noviembre hasta el día 13 del mismo mes.

Así se jugarán los partidos de semifinales de la Copa Colombia

El partido más destacado de esta instancia es el clásico entre Atlético Nacional vs. América de Cali. Además, este compromiso revive la última final del certamen.

Jueves 6 de noviembre (Ida)

Envigado vs. Independiente Medellín

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Atlético Nacional vs. América de Cali

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Miércoles 12 de noviembre (vuelta)

Independiente Medellín vs. Envigado

Hora: 8:00 pm.

Estadio: Atanasio Girardot

Jueves 13 de noviembre (vuelta)

América de Cali vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero