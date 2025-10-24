$1.500 millones fueron destinados para la unidad móvil de esterilizaciones para animales en Quindío

Armenia

La diputada animalista, Beatriz Aristizábal se mostró muy optimista por el anuncio de la gobernación departamental en cuanto a que fue destinado el recurso para la adquisición de la Unidad Móvil de Esterilización y Atención Veterinaria.

Reconoció que desde un principio se contempló el proyecto en el marco de la construcción del plan de desarrollo por eso tan valioso que hoy sea una realidad.

“Unidad móvil de esterilización para el departamento del Quindío. Realmente es algo que desde el principio, desde que estábamos desarrollando el plan de desarrollo, se contempló hoy es una realidad, hoy ya están autorizados y aprobados y priorizados más de 1500 millones de pesos para la la adquisición de la unidad móvil de esterilización, pero adicional de eso va a garantizar 5000 esterilizaciones en 7 meses", indicó.

Afirmó que con la unidad se garantizarán 5.000 esterilizaciones en siete meses por lo que es tan importante ya que actualmente el único municipio que cuenta con esta herramienta es Armenia.

“Entonces, yo creo que es un logro súper el importante departamento en todo el departamento los 12 municipios, es un logro importante. Hay que tener en cuenta y anotar que el único municipio que cuenta con una unidad móvil de esterilización es el municipio de Armenia, los otros municipios en muchos de ellos ni siquiera hay programas de esterilización por parte de las alcaldías municipales", mencionó.

Agregó: “Esto llega a fortalecer y apoyar y a contribuir a mejorar las condiciones de vida de los animales, va a acabar con las cadenas de sufrimiento, cadenas de abandono y yo creo que es de resaltar el compromiso que tiene nuestro gobernador con los animales".

Asimismo, mencionó que la idea es llegar a animales en situación de vulnerabilidad puesto que en varios municipios de la cordillera como Pijao, Córdoba no hay ni siquiera programas de esterilización.

“Lo que se busca es llegar e impactar positivamente animales en situación de vulnerabilidad, de personas que no tengan la posibilidad económica o el acceso a estos programas de esterilización. Por ejemplo, municipios como Pijao, Génova, Córdoba, Buenavista, no hay ni siquiera programas de esterilización ni por parte de las alcaldías ni por parte de un particular, entonces yo creo que eso es muy importante fortalecer", afirmó.

Reconoció que son muy importantes estas estrategias que van encaminadas a la protección y bienestar animal del departamento.