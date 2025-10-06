Cultura Animal, centros comerciales en Armenia y campaña de cultura ciudadana contra el mal parqueo

Armenia

Los gerentes de los centros comerciales Plaza Flora y Unicentro en Armenia lanzaron la campaña de cultura ciudadana Cultura Animal, esto para hacerle frente al problema de movilidad y mal parqueo dentro y fuera de estos espacios en la capital del Quindío

La gerente del Centro Comercial Plaza Flora, Luisa Fernanda Muñoz explicó “Arranca la temporada para estas plataformas, para el comercio, nos preparamos para recibir una Navidad. Entonces, sin duda, ese lanzamiento de campaña de cultura animal, este es el momento y que más con un aliado importante como es Unicentro Armenia.

¿De qué trata la campaña?

La campaña es para hacerle un llamado a esos visitantes para para los comportamientos en parqueaderos, creemos que la visita se enmarca muchísimo en la experiencia que tengamos en nuestros parqueaderos y hoy estamos viendo cómo en los parqueaderos no hay paciencia, no hay tolerancia, no hay respeto.

Y ese es el llamado que quiere hacer cultura animal, es un llamado al respeto entre nosotros mismos. Yo creo que hay situaciones de todo tipo y mucho más donde se ve nuestra imagen, donde a pesar que son comportamientos de nuestros visitantes ocurren en nuestra plataforma y el cliente nos ve como responsables.

El gerente del centro comercial Unicentro, Alejandro Ramírez “los centros comerciales no somos un espacio solo de compra, somos un espacio que reemplazamos espacios de ciudad, nosotros hacemos parte de esa vida diaria. Entonces, siendo parte de esa vida diaria, queremos impactar positivamente a toda la gente. No solo a las personas que nos visitan, sino a toda la ciudad. No solo es el problema puntual de Unicentro, no solo es el problema puntual de Plaza Flora, no, es un problema de ciudad.

¿Cómo hacemos para que la gente entre en conciencia?

El gerente de Unicentro agregó “tenemos que ser una ciudad más amable, más tranquila y, sobre todo, pues más segura para todos, nosotros tenemos un tema y es pues que no es solo del centro, sino que es de la ciudad, claramente. O sea, que es el tráfico sobre la avenida Bolívar. Nosotros realmente no tenemos mayor problema porque nuestro ingreso vehicular está por la calle. Entonces, para ingresar al centro comercial, teóricamente nosotros no tenemos que pasar por ese trancón, pero sí tenemos el comentario de la gente que nos dice, ”Venga, es que qué van a hacer.

Venga, es que nosotros ya hicimos, hicimos un cambio de vía, tenemos una bahía para los taxis, tenemos otras cosas, pero ya el tema del cambio de cultura es lo que queremos impactar."

El gerente también habló del impacto que se quiere con en esta campaña “es el reto más grande, cambiar hábitos, o sea, nosotros nos acostumbramos a una forma de ser, a una forma de hacer las cosas y cambiar es lo difícil. queremos hacer una invitación y decirle a la gente, sin ser grosero, vamos a tener las tarjeticas, para poderle decir animal, pero de una manera muy decente