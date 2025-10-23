¡Trabajo sí hay! 950 Vacantes en la feria de empleabilidad joven en la plaza de Bolívar de Armenia

Armenia

Este viernes 24 de octubre se llevará a cabo la Feria de Empleabilidad Joven 2025, que se realizará en la Plaza de Bolívar de Armenia, entre las 8:30 a. m. y las 12:00 m.

La jornada, respaldada por el Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial Quindío, reunirá a más de 29 entidades públicas y privadas, comprometidas con generar oportunidades reales para la juventud.

En el evento se ofrecerán 950 vacantes laborales en sectores operativos, auxiliares, administrativos, comerciales, asistenciales y profesionales, además de 230 programas académicos técnicos, de pregrado y posgrado, disponibles en modalidades virtuales y presenciales.

Durante la Feria, los jóvenes podrán participar en talleres prácticos de orientación laboral gratuita, diseñados para fortalecer sus competencias y facilitar su acceso al mercado laboral.

Esta iniciativa, liderada por la subcomisión departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y el subcomité departamental de Gestión y Desempeño del sector Trabajo, responde a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y reafirma el compromiso del gobierno seccional con la dignidad laboral, la inclusión social y el desarrollo integral de la juventud quindiana.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Alexandra Hurtado, directora territorial del ministerio del trabajo Quindío “hay que decir varias cosas sobre esta jornada. Lo primero, esto es una estrategia que surge del Ministerio del Trabajo en articulación con la subcomisión de concertación de políticas salariales y laborales del departamento.

Alexandra Hurtado, director del ministerio del trabajo en Quindío. Foto: Adrián Trejos Ampliar

Es una estrategia en la que estamos trabajando con la gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia, todas las asociaciones sindicales, los gremios empresariales, el SENA, por supuesto, que es un aliado a nivel nacional, las cajas de compensación, entre esas Comfenalco, entre muchas otras entidades que se han ido sumando.

Empleo y dignificación laboral

Es una estrategia que desde el Ministerio del Trabajo precisamente se viene fortaleciendo todo el tema de la dignificación laboral.

En este momento tenemos 950 vacantes y es una invitación el día de hoy para decirle a los quindianos que van a encontrar una posibilidad de trabajo muy grande, hay trabajos operativos, comerciales, administrativos, pero van a haber otro tipo de actividades dentro de la feria. Exactamente.

Feria totalmente gratuita

Importante decir eso porque pues sabemos que hay personas que a veces se aprovechan de estos espacios o de la necesidad de la gente, por eso es un espacio totalmente gratuito.

Orientación laboral

Vamos a tener un espacio muy significativo donde también le vamos a ayudar a nuestros jóvenes o público en general a saber cómo realizan su hoja de vida. Entonces, va a haber orientación de cómo construir una hoja de vida, de cómo crear un perfil en la red social LinkedIn, porque sabemos que son las formas y los espacios precisamente para acercarnos a un empleo.

Empleo en varios campos

Nos van a acompañar, especialmente además de todos los gremios institucionales del departamento, el Ministerio del Trabajo también va a hacer presencia con su grupo de atención porque sabemos que es indispensable estar. La estrategia el programa Empleo sin fronteras, Buses a Armenia. Va a haber la apertura de la clínica Santa Ana, entonces tienen más de 100 vacantes para todos los profesionales en áreas afines a la salud y empleo TIC del Ministerio de la TIC, Entonces, es importante tener en cuenta que esto no es para un público específico, sino que va a haber trabajo para todos.

En respuesta a Alerta temprana para ayudar a los jóvenes con empleo

Tenemos una alerta temprana bastante significativa en nuestros jóvenes en el Quindío esta es la forma de alguna manera de decir cómo estamos apostándole a mitigar a que nuestros jóvenes estén en altos consumos de sustancias alucinógenas, de que estén metidos o involucrados, más bien, en situaciones de inseguridad y demás. Entonces, es una alerta temprana y surge como estrategia para ayudarles a nuestros jóvenes a que consigan un empleo.