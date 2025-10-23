Tenemos una propuesta de turismo rural, con rutas de leche, lana y arrieros: alcaldesa de Murillo
Camila Sánchez, alcaldesa de Murillo, Tolima, pasó por 6AM para hablar de los avances turísticos de este territorio, luego de ser declarado, por la ONU Turismo, como Mejor Pueblo Turístico 2025.
Murillo Tolima; Camila Sánchez, alcaldesa de Murillo (Fotos: Suministradas).
En los últimos días, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, celebró el reconocimiento de la ONU Turismo que declaró a Murillo como el ‘Mejor Pueblo Turístico 2025’, destacando el liderazgo de la alcaldesa María Camila Sánchez Velásquez y su equipo.
Matiz resaltó que este logro impulsa al Tolima como destino sostenible y promueve la protección ambiental. Estas declaraciones coincidieron con el ‘Encuentro Suramericano por la Cordillera de los Andes’, que reunió a expertos, embajadores y organismos internacionales en Ibagué y Murillo.
Alrededor de esta coyuntura, la alcaldesa Sánchez Velásquez, pasó por los micrófonos de 6AM para ampliar la información sobre la oferta turística del municipio de Murillo.
En desarrollo...