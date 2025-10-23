El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tenemos una propuesta de turismo rural, con rutas de leche, lana y arrieros: alcaldesa de Murillo

En los últimos días, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, celebró el reconocimiento de la ONU Turismo que declaró a Murillo como el ‘Mejor Pueblo Turístico 2025’, destacando el liderazgo de la alcaldesa María Camila Sánchez Velásquez y su equipo.

Matiz resaltó que este logro impulsa al Tolima como destino sostenible y promueve la protección ambiental. Estas declaraciones coincidieron con el ‘Encuentro Suramericano por la Cordillera de los Andes’, que reunió a expertos, embajadores y organismos internacionales en Ibagué y Murillo.

Alrededor de esta coyuntura, la alcaldesa Sánchez Velásquez, pasó por los micrófonos de 6AM para ampliar la información sobre la oferta turística del municipio de Murillo.

En desarrollo...